El encargado del Despacho de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, Ulises Carlín de la Fuente, descartó que el Gobierno de Nuevo León mantenga adeudos con los municipios y aseguró que los recursos correspondientes a participaciones federales y participaciones estatales se han entregado de manera exacta y oportuna.

Explicó que este lunes fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el reporte trimestral sobre los recursos transferidos a los ayuntamientos, información que puede ser consultada públicamente.

Ulises Carlín de la Fuente asegura que no existen irregularidades

El encargado del Despacho de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, Ulises Carlín de la Fuente, señaló que la información sobre los recursos entregados está respaldada por revisiones de la Auditoría Superior de la Federación, instancia que no detectó irregularidades en la fiscalización más reciente.

Es falso porque en Tesorería, acuérdense que nosotros tenemos la obligación de dar a conocer lo que estamos pagando por cada uno de los fondos, que es información pública para que cualquiera lo pueda analizar. Ulises Carlín de la Fuente, encargado del Despacho de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado

Asimismo, recordó que recientemente la Auditoría Superior de la Federación informó que no existieron observaciones relacionadas con la entrega de recursos por parte del Estado.

Baja en la recaudación federal impacta a estados y municipios

El encargado del Despacho de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, Ulises Carlín de la Fuente, explicó que la disminución en los ingresos federales ha generado afectaciones financieras en distintas entidades y municipios del país.

Hay un fenómeno que ha sido el que ha pasado, que ha bajado la recaudación de los ingresos que vienen a nivel federal y eso hace un efecto dominó en estados y en municipios a nivel nacional. Ulises Carlín de la Fuente, encargado del Despacho de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado

De acuerdo con el funcionario, esta situación responde a factores relacionados con la recaudación federal y no a retrasos en la entrega de recursos por parte del Gobierno de Nuevo León.

Nuevo León revisará proyectos presentados por ayuntamientos

El encargado del Despacho de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, Ulises Carlín de la Fuente, indicó que los recursos vinculados a proyectos específicos serán analizados conforme a lo establecido en la Ley de Coordinación Hacendaria.

Añadió que, en caso de existir dudas o aclaraciones pendientes, la Tesorería estatal mantendrá diálogo con los tesoreros municipales para revisar cada caso y garantizar el cumplimiento de los procedimientos correspondientes.