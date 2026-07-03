Waldo Fernández, aspirante a Coordinador de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Nuevo León, asegura que Samuel García dejará deudas y obras inconclusas al termino de su gestión.

“Las finanzas estatales están fuera de control”, dice el Senador con licencia, y advierte que ninguna obra prometida por el Gobernador de Nuevo León, estará lista dentro del plazo de tiempo.

“Fuera máscaras y hablemos con claridad: el Gobierno del Estado está endeudando de una manera irresponsable” Waldo Fernández

Deuda del estado de Nuevo León oscila entre los $18 mil y $20 mil millones de pesos

De acuerdo con Waldo Fernández, las finanzas del estado de Nuevo León atraviesan por una difícil situación.

Samuel García, de 38 años de edad, dejará una enorme deuda al término de su gestión, la cual oscila entre los $18 mil y $20 mil millones de pesos. Compromiso financiero que no está registrado ni autorizado por el Congreso del Estado.

La principal deuda es de cerca de mil millones de pesos correspondientes a:

Presa Libertad, mantiene adeudos cercanos a los mil millones de pesos

Carretera Interserrana, acumula compromisos financieros por casi 8 mil millones

Obras del Metro, tiene obligaciones cercanas a los 10 mil millones de pesos

Tres obras que hasta el día de hoy no han podido entregar y es probable que queden inconclusas.

Samuel García, gobernador de Nuevo León (Especial)

Waldo Fernández pide transparentar finanzas estatales

Seguro de que la próxima administración deberá reconocer la situación real de las finanzas públicas, Waldo Fernández pide transparencia en la construcción de obras así como un manejo responsable de los recursos.

Explica que mediante cuentas claras se brinda una mayor estabilidad financiera, se fortalece la administración estatal y se garantizan mejores resultados para las familias de Nuevo León.

Hasta el momento, Samuel García no ha respondido a los señalamientos del Senador de Morena.