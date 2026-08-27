Lorena de la Garza, diputada en el Congreso de Nuevo León por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), marcó el rumbo hacia la Alcaldía de Monterrey en las elecciones 2027.

“Sí, estoy lista para el proyecto de Monterrey, para cuidar de esta ciudad, para trabajar por esta ciudad y para soñar en grande con esta ciudad y con su gente” Lorena de la Garza. Diputada PRI

Lorena de la Garza dijo que su manera de hacer política es escuchar a la gente y regresar a las colonias con las familias de Monterrey en Nuevo León.

“Voy a seguir regresando a su colonia, a su calle, a su puerta, las veces que haga falta, porque Monterrey se merece todo y por Monterrey, en este equipo, vamos por todo”, anunció durante su Segundo Informe Legislativo.

Lorena de la Garza recibe respaldo de Adrián de la Garza y otros políticos locales

Lorena de la Garza presento su Segundo Informe Legislativo al que acudió y su respaldo el actual alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza.

La diputada priista estuvo acompañada, además del alcalde de Monterrey, de legisladores, alcaldes y otros políticos locales.

Lorena de la Garza se lanza contra el gobierno de Nuevo León: sebe gobernar con preparación

Lorena de la Garza criticó al gobierno estatal, encabezado por Samuel García, al señalar que los resultados no pueden depender de ocurrencias.

Dijo que se debe gobernar basados en la preparación, experiencia y resultados.