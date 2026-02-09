El domingo 8 de febrero, la presidenta Claudia Sheinbaum entregó Viviendas para el Bienestar en Nuevo León; entregó casas en el fraccionamiento Villa de Palmanova, en el municipio de Juárez.

El programa Vivienda para el Bienestar garantiza el derecho a la vivienda para los mexicanos.

La presidenta Claudia Sheinbaum entrega Vivienda para el Bienestar en Nuevo León

Claudia Sheinbaum entregó las llaves de varias viviendas que fueron construidas por el programa Vivienda para el Bienestar.

La entrega de viviendas se realizó bajo la presencia de vecinos y un fuerte dispositivo de seguridad.

Previo a la entrega, Claudia Sheinbaum destacó que la vivienda es un derecho de todos los mexicanos y destacó la coordinación entre el Gobierno Federal, así como autoridades estatales.

En Juárez, Nuevo León, la presidenta @Claudiashein avanza en el cumplimiento del derecho a la vivienda. La meta nacional es construir 1.8 millones de casas dignas durante el sexenio; en la entidad serán 80 mil familias beneficiadas.



La meta nacional es construir 1.8 millones de casas dignas durante el sexenio; en Nuevo León se verán beneficiadas 80 mil familias

La entrega de viviendas se realiza a través de instituciones como Infonavit y la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).

Samuel García agradece a Claudia Sheinbaum la entrega de viviendas en Nuevo León

Tras la visita de Claudia Sheinbaum a Nuevo León, el gobernador Samuel García compartió un mensaje de agradecimiento en redes sociales.

“Amiga Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo siempre bienvenida a Nuevo León, el mejor Estado de México”, expresó Samuel García en su mensaje.

Samuel García asegura que Claudia Sheimbaum siempre lleva buenas noticias a Nuevo León y aseguró que el estado siempre la recibe con los brazos abiertos.

La presidenta de México habría visitado escuelas, hospitales y entregó viviendas.

El gobernador de Nuevo León cerró su mensaje invitando de nuevo a Claudia Sheinbaum al estado.