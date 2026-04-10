Monterrey avanza en la implementación de Senderos Seguros como parte de una estrategia para mejorar la seguridad y la movilidad, así como para la recuperación de espacios públicos con perspectiva de género.

La iniciativa contempla intervenciones en zonas de alta afluencia mediante mejor iluminación, instalación de cámaras de vigilancia, señalización y adecuaciones urbanas, lo que permite una mayor visibilidad y un tránsito más seguro, especialmente para mujeres, niñas y adolescentes.

Monterrey apuesta por Senderos Seguros para prevenir violencia y mejorar la movilidad. (Cortesía)

Monterrey refuerza seguridad y movilidad con Senderos Seguros

Los Senderos Seguros forman parte de una política pública orientada a prevenir la violencia en el espacio público, además de promover entornos más accesibles y confiables para la ciudadanía.

A nivel nacional, este tipo de estrategias han demostrado ser clave en la reducción de riesgos y en el fortalecimiento de la seguridad en la vía pública, particularmente para mujeres.

En Monterrey, el programa articula acciones de distintas dependencias municipales, integrándose a un modelo de seguridad más amplio que prioriza la prevención, la proximidad y la recuperación del tejido social.

Como parte del proyecto, se han habilitado diversos puntos estratégicos donde se instalaron elementos de seguridad y módulos de atención conectados a sistemas de monitoreo, entre ellos:

La Alameda

Puente del Papa

Barrio Antiguo

Parque Canoas

Corredores urbanos

Monterrey apuesta por Senderos Seguros para prevenir violencia y mejorar la movilidad. (Cortesía)

Senderos Seguros en Monterrey mejoran accesibilidad y entorno urbano

Algunos senderos incorporan señalización en español e inglés, así como información de contacto para atención inmediata, lo que fortalece la accesibilidad tanto para residentes como para visitantes.

El programa también impulsa la participación comunitaria y la apropiación del espacio público, al transformar zonas previamente deterioradas en entornos seguros, iluminados y transitables, lo que contribuye a mejorar la percepción de seguridad en la ciudad.

Con estas acciones, Monterrey consolida una estrategia de seguridad con enfoque preventivo, donde la infraestructura urbana y la coordinación institucional se convierten en herramientas clave para garantizar una movilidad más segura y una ciudad más incluyente.