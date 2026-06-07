Monterrey llevó a cabo las fases finales del Mundialito de Barrios, un torneo que promueve la convivencia comunitaria, la activación física y el desarrollo de niñas, niños y jóvenes a través del deporte.

La competencia reunió a cientos de participantes que, durante varias semanas, representaron a sus colonias en encuentros deportivos organizados para fomentar valores como el trabajo en equipo, la disciplina, el respeto y la sana competencia.

Mundialito de Barrios fortalece la integración comunitaria en Monterrey

Las etapas finales permitieron definir a los equipos campeones de las distintas categorías, en un ambiente familiar que congregó a jugadores, entrenadores y familias en torno a una de las iniciativas deportivas con mayor participación comunitaria en la ciudad.

Además de incentivar la práctica del fútbol, el Mundialito de Barrios busca fortalecer el tejido social mediante actividades que promueven la integración comunitaria y generan espacios positivos para la niñez y la juventud.

El torneo forma parte de las acciones orientadas a impulsar el deporte como una herramienta de desarrollo social, contribuyendo a la formación integral de las nuevas generaciones y al aprovechamiento de los espacios públicos para actividades recreativas.

Mundialito de Barrios impulsa el deporte y la integración social en Monterrey. (Cortesía)

A través de este tipo de programas se fomenta la participación ciudadana y se fortalecen los vínculos entre vecinos, promoviendo entornos más activos, saludables y seguros.

Con iniciativas como el Mundialito de Barrios, Monterrey continúa impulsando el deporte comunitario y generando oportunidades para que niñas, niños y jóvenes desarrollen sus habilidades en espacios de convivencia, inclusión y sana competencia.