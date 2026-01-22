Sandra Pámanes, coordinadora de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso local, exigió al alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, rescindir el contrato de suministro de energía con la empresa Next Energy, al advertir presuntas irregularidades y un posible daño a las finanzas municipales.

La solicitud se da luego de que se diera a conocer que Eugenio Maiz Domene, dueño de Next Energy, fue acusado de fraude y puesto en prisión preventiva en un penal de Aguascalientes, por el presunto incumplimiento de un contrato de suministro de energía en esa ciudad.

El tiempo nos dio la razón. Cuando denunciamos la existencia de este tipo de acuerdos por parte de Adrián de la Garza, advertimos los riesgos. Hoy exigimos que se rescinda el contrato que aún existe en Monterrey con una empresa señalada y cuestionada, cuyo dueño ya se encuentra a disposición de la autoridad federal. Sandra Pámanes

Sandra Pámanes recuerda señalamientos previos contra Next Energy

La diputada emecista recordó que en Monterrey ya se habían registrado irregularidades similares a las que posteriormente derivaron en denuncias en otros municipios, relacionadas con incumplimientos contractuales y presuntas acciones fraudulentas.

Subrayó que lo ocurrido en Aguascalientes no es un hecho aislado, por lo que reiteró su exigencia al alcalde de Monterrey para rescindir de manera inmediata el contrato que aún subsiste con Next Energy.

Sandra Pámanes señaló que en la capital de Nuevo León la empresa no ha construido la planta fotovoltaica estipulada en el contrato ni se han instalado los paneles solares en edificios públicos, lo que ha generado una afectación directa a las finanzas municipales.

Aquí hay un gran desfalco a las finanzas de Monterrey y una responsabilidad directa, porque el origen de este problema se genera en la anterior administración de Adrián de la Garza y se mantiene en la actual. Sandra Pámanes

Sandra Pámanes cuestiona permanencia del contrato con Next Energy

Sandra Pámanes cuestionó al alcalde de Monterrey por mantener vigente el contrato y lanzó la pregunta:

¿A cambio de qué se realizan este tipo de acuerdos? Se comprometen los recursos del municipio por 30 años sin que la ciudadanía obtenga un beneficio directo en los servicios públicos. Sandra Pámanes

Asimismo, criticó que el edil no haya informado si ya presentó la denuncia correspondiente por el incumplimiento del contrato, pese a que esta acción podría aportar elementos a las investigaciones que ya realiza la autoridad federal.

No lo ha señalado ni lo ha dicho; lo único que sabemos es que aún están analizando el cumplimiento del contrato. Imagínense que, a estas alturas, todavía estén evaluando si aplican o no sanciones. Sandra Pámanes

Finalmente, la diputada aseguró que la información disponible hasta el momento constituye elementos suficientes para que el empresario responda ante las autoridades, no solo en Aguascalientes, sino también en Nuevo León y Monterrey.