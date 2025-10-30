La coordinadora de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso local, Sandra Pámanes, acusó al municipio de Monterrey de politizar la obra de la Línea 4 del Metro, luego de que se difundiera información técnica fuera de contexto.

De acuerdo con la legisladora, la administración de Monterrey utilizó de manera maliciosa información privilegiada que había sido compartida por la Secretaría de Movilidad.

Pámanes señala filtración de información por parte del Municipio de Monterrey

La diputada explicó que, tras cinco reuniones sostenidas entre la Secretaría de Movilidad y autoridades municipales en agosto y octubre, el municipio ya tenía conocimiento del caso. Sin embargo, acusó que la información fue filtrada con fines políticos.

Es preocupante que funcionarios de Monterrey se digan “expertos” o se oculten en el anonimato como “expertos” para desacreditar una obra tan importante como es la Línea 4 del Metro, es muy irresponsable de su parte. Sandra Pámanes

Asimismo, Pámanes precisó que mientras el municipio comparte datos parciales, la Secretaría de Movilidad ha mantenido reuniones constantes para atender los ajustes necesarios, propios de una obra de gran magnitud.

La legisladora destacó que, según Villarreal, la obra avanza conforme a lo planeado y que cualquier detalle será corregido. Agregó que los pilotes que supuestamente obstruyen el pluvial se ubican en la Avenida Venustiano Carranza, donde no se registraron inundaciones durante las lluvias de agosto, y aclaró que lo ocurrido en Avenida Gonzalitos no tiene relación con la Línea 4.

Pámanes recordó que la administración municipal anterior no solo otorgó el permiso de construcción, sino que también supervisó los trabajos en todo momento.