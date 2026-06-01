Samuel García y Mariana Rodríguez, titular de AMAR a Nuevo León, encabezaron un recorrido de prueba a bordo del nuevo Monorriel de la Línea 6 del Metro, acompañados por representantes de medios de comunicación, creadores de contenido e invitados especiales.

Durante el trayecto, los asistentes recorrieron cerca de cuatro kilómetros entre la Estación Churubusco y la Estación Parque Fundidora, donde pudieron observar de primera mano los avances de la infraestructura, además de documentar el recorrido con fotografías y videos del paisaje urbano de Monterrey.

La exhibición forma parte de las pruebas operativas del nuevo sistema de transporte que busca fortalecer la movilidad en la zona metropolitana.

Samuel García destaca avances de la Línea 6 del Metro en Nuevo León

El proyecto completo contempla un recorrido de 12 kilómetros, atravesando distintos sectores de la zona metropolitana y consolidándose como una de las obras insignia de la actual administración estatal.

Desde la cabina del monorriel, Samuel García destacó la magnitud de la obra y aseguró que representa un sueño convertido en realidad para Nuevo León. Además, resaltó que se trata del monorriel más grande del continente, desde donde es posible apreciar distintos puntos emblemáticos de la ciudad, incluidos los cerros y el Parque Fundidora.

Durante el recorrido también participaron el director general de Metrorrey, Abraham Vargas, y el secretario de Movilidad y Planeación Urbana, Hernán Villarreal, quienes explicaron los alcances técnicos del proyecto.

A su paso por Fundidora, visitantes y familias observaron el funcionamiento del tren elevado, que ya se perfila como uno de los nuevos referentes de movilidad en el estado.

Samuel García recorre el monorriel de la Línea 6 del Metro en Nuevo León. (Cinthya Gonzalez)

Nuevo León acelera la construcción de sus nuevas líneas del Metro

Samuel García también destacó la velocidad con la que avanzan las nuevas líneas del Metro en comparación con proyectos anteriores.

El mandatario recordó que la Línea 3 requirió cerca de una década para concluirse, mientras que las nuevas obras avanzan a un ritmo que permitirá ampliar la conectividad en menor tiempo.

Además, explicó que el sistema estará conectado con proyectos estratégicos como el futuro tren de pasajeros impulsado por el Gobierno federal, el Aeropuerto Internacional de Monterrey y otros puntos clave de la zona metropolitana.

Las Líneas 4 y 6 del Metro permitirán fortalecer la movilidad entre distintos municipios, facilitando los traslados diarios hacia centros de trabajo, estudio y espacios recreativos.

Por su parte, Hernán Villarreal destacó que la nueva infraestructura estará integrada a la red de transporte masivo existente. Explicó que al pasar por la estación Y Griega, el monorriel tendrá conexión directa con la Línea 2 del Metro, fortaleciendo la interconectividad y mejorando la experiencia de los usuarios.