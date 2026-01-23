Samuel García destacó que, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), realizada trimestralmente por el INEGI, la nueva Fuerza Civil de Nuevo León se mantiene en el primer lugar nacional como la policía estatal con mayor confianza ciudadana.

Durante la Mesa de Construcción de Paz realizada en el Palacio de Gobierno, el mandatario estatal subrayó que este resultado refleja el trabajo sostenido en materia de seguridad pública y el fortalecimiento institucional de la corporación.

Tenemos que cerrar filas, tenemos que seguir mejorando en el tema de seguridad pública, y yo no tengo ninguna duda que vamos a cerrar 2026 mejor que 2025. Samuel García

Samuel García reconoce avances en seguridad: 70% de la ciudadanía se siente segura

El gobernador señaló que, tras cuatro años de trabajo, una inversión histórica, la creación de la nueva Fuerza Civil, la incorporación de helicópteros y el fortalecimiento del reclutamiento policial, la ENSU del Inegi reportó que el 70 por ciento de la población en Nuevo León se siente segura.

Asimismo, hizo un llamado a todos los actores políticos de Nuevo León para continuar fortaleciendo la estrategia de seguridad y lograr que el 80 por ciento de la ciudadanía se sienta segura durante este año.

Samuel García destaca a Fuerza Civil como la corporación más confiable del país. (Cortesía)

Con este resultado, Fuerza Civil suma su tercera edición consecutiva como la policía estatal con mayor confianza ciudadana del país, considerando el promedio de los municipios evaluados en cada entidad federativa.

El desempeño de la corporación también fue respaldado por la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (ENVIPE), que cuenta con una muestra más amplia y en la que Fuerza Civil destacó como la policía estatal mejor evaluada de México en confianza ciudadana.

Finalmente, el mandatario estatal informó que durante 2026 la Guardia Nacional construirá seis nuevos destacamentos en los municipios de Apodaca, García, Cadereyta, China, Montemorelos y Doctor Arroyo. Además, adelantó que se trabaja para que las y los policías accedan a esquemas de vivienda vía el Infonavit.

Samuel García destaca a Fuerza Civil como la corporación más confiable del país. (Cortesía)

Durante la sesión, Samuel García estuvo acompañado por el secretario general de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, y el titular de Fuerza Civil, Gerardo Escamilla Vargas.

También estuvieron presentes alcaldes metropolitanos y representantes de la Defensa, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Fiscalía General de la República, Centro Nacional de Inteligencia, Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y la Agencia Estatal de Investigaciones.