Samuel García encabezó la entrega de tarjetas del programa “Ayudamos a las Mujeres” en el municipio de García, donde destacó que esta política pública se consolidará como un legado de su administración en Nuevo León.

Acompañado de Mariana Rodríguez Cantú, el gobernador señaló que en al menos el 50% de las familias las mujeres son quienes encabezan el hogar, además de encargarse del cuidado de hijos, adultos mayores y otros familiares, por lo que subrayó la importancia de reconocer y respaldar su labor.

Samuel García destaca respaldo histórico a las mujeres en Nuevo León

El mandatario estatal explicó que, a través de “Ayudamos a las Mujeres”, las beneficiarias pueden acceder a un apoyo económico mensual de 2 mil pesos, transporte público gratuito y cobertura universal de salud, como una forma de reconocer el trabajo constante que realizan en favor del bienestar familiar.

Señaló que el programa, único en su tipo a nivel nacional, está enfocado en tres segmentos prioritarios: mujeres emprendedoras, mujeres cuidadoras y mujeres jefas de familia.

Nuestro gobierno, que es muy humano, que es muy sensible, determinó que era muy importante reconocerles. Dijimos ‘hay que ayudar a quien más lo necesita’ y por eso sacamos este programa, el cual no existe en todo México. Son tres segmentos, mujeres emprendedoras, mujeres cuidadoras y mujeres jefas de familia. Samuel García

Asimismo, reconoció el trabajo de la Secretaría de Igualdad para ampliar el alcance del programa y avanzar hacia la meta de beneficiar a 150 mil mujeres en todo el estado, al reiterar que se trata de una política social que marcará a Nuevo León a largo plazo.

Samuel García impulsa “Ayudamos a las Mujeres” como programa histórico en NL. (Cortesía)

Samuel García informa avances en infraestructura y servicios en García

En otro tema, Samuel García informó a las y los habitantes de García que su gobierno trabaja de manera coordinada con el municipio para fortalecer la seguridad, el transporte público y el abasto de agua, problemáticas que, dijo, no fueron atendidas adecuadamente en administraciones pasadas.

Explicó que el sistema de agua potable operaba con un tubo de 24 pulgadas insuficiente para la demanda, por lo que se realizaron trabajos de rehabilitación con infraestructura hidráulica de mayor capacidad y nuevas bombas, con el objetivo de garantizar el suministro 24/7.

El gobernador destacó que García avanza hacia su consolidación como ciudad metropolitana, por lo que recibirá el mismo trato que municipios como San Pedro y Monterrey, tanto en inversión como en servicios públicos.

Por su parte, Mariana Rodríguez Cantú subrayó que el Gobierno de Nuevo León impulsa políticas públicas que brindan oportunidades reales para que las mujeres puedan desarrollarse también de manera profesional, al reconocer el tiempo y esfuerzo de jefas de familia, cuidadoras y emprendedoras.