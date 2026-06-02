En el marco del mundial 2026, el Samuel García inauguró la cancha número 550 en la Escuela Primaria “General Felipe Ángeles”, como parte de la estrategia “Ponte Nuevo, Ponte Mundial”.

En compañía del secretario de Educación del estado, Juan Paura; Luis Fernando Domínguez, director del ICIFED; y del alcalde de Guadalupe, Héctor García, el Samuel García destacó que comparado con otras ciudades a nivel mundial, Nuevo León construyó más canchas que otra urbe, superando la meta de 500 que se propuso.

Estamos muy contentos porque estamos cumpliendo un sueño. Hace un año durante el primer evento de la primera cancha les dijimos, ´vamos a construir 500 canchas´, nadie nos creyó. Samuel García, gobernador de Nuevo León

Samuel García: Ponte Nuevo, Ponte Mundial continuará instalando canchas

El gobernador Samuel García indicó que, aunque su administración cumplió con el compromiso que se planteó, continuará la estrategia en las escuelas que lo soliciten, siempre y cuando cuenten con espacio y quieran una cancha.

Esta cancha hecha de pasto sintético beneficiará a los 115 alumnos de la Primaria “General Felipe Ángeles”, turno vespertino; así como a los 154 estudiantes de la Escuela Primaria “Manuel E. González”, turno matutino.

También, se destacó que a través de “Ponte Nuevo, Ponte Mundial” se han rehabilitado y acondicionando canchas en diferentes planteles, con el objetivo de impulsar una cultura deportiva en las escuelas, preparando a sus comunidades para la Copa del Mundo.

Por su parte, el Secretario de Educación, agradeció el apoyo del gobernador para completar la construcción de 550 canchas que permitirán promover el deporte y la convivencia, dentro y fuera de los planteles educativos.

Futbolistas y exfutbolistas de Rayados encabezaron una cascarita junto al Gobernador y el equipo de fútbol ganador del torneo Mundialito escolar. (Corte)

Como invitados al espacio estuvieron los futbolistas y exfutbolistas de Rayados: Mónica Flores, Samantha Simental, Sofía Ochoa, Jesús Zavala, Jonathan Espericueta, Walter Ayoví y Jesús Molina; de Tigres, Egidio “Cacha” Arévalo, José “Palmera” Rivas, Jorge Iván “Guty” Estrada y Luis “Mochis” Cárdenas.

Quienes para estrenar el nuevo espacio encabezaron una cascarita junto al Gobernador y el equipo de fútbol ganador del torneo Mundialito escolar.