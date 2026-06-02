El gobernador de Nuevo León Samuel Alejandro García Sepúlveda y la titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú presentaron el Pasaporte Nuevo León, una aplicación turística que impulsará una experiencia más conectada, accesible y dinámica para visitantes nacionales e internacionales.

El mandatario destacó que esta nueva App turística llega a días del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, y aseguró que la entidad está lista para ofrecer la mejor experiencia a los visitantes que acudan a Nuevo León.

No pudo llegar en mejor momento, arranca la app justo en junio, mes mundialista y un mes que va a ser recordado por Nuevo León para siempre. Después de 4 años y medio, ahora sí Nuevo León está en su mejor momento para recibir al mundo, nuevo aeropuerto, nuevas líneas del metro, nuevas carreteras, nueva aduana, nueva presa, nuevos parques, FanFest, nuevos museos, nuevo todo. Samuel García, gobernador de Nuevo León

Samuel García agregó que Nuevo León cuenta con espacios turísticos renovados que fortalecerán la experiencia mundialista y aprovechó para hacer una invitación a los turistas a recorrer atractivos como Parque Fundidora, el Parque de Agua Santiago, Las Grutas de García y la Presa La Boca, consolidando al estado como un destino de primer nivel para recibir al mundo.

Esto ya es un legado, quiero felicitar a todo, a Maricarmen, a Guidi a todos los amigos de turismo y sobre todo hoteleros, restaurantes que le apostaron a esta app, es un ganar-ganar, ustedes tendrán más beneficios, más clientes, más cuartos de hotel y el estado se luce como un estado de primer mundo. Samuel García, gobernador de Nuevo León

Pasaporte Nuevo León contempla eventos, experiencias, deporte y salud

Por su parte la titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú explicó que Pasaporte Nuevo León se puede descargar gratis en App Store o en Google Play y en ella se encontraran cinco tipos de experiencias, entre las que destacan:

Restaurantes

Parques

Cultura

Vida nocturna

Cafeterías

Tiendas

Sitios

Históricos

Alojamiento y salud

Así como eventos que incluyen actividades deportivas, culturales, conciertos, festivales, fiestas, gastronomía, entretenimiento e incluso conferencias.

Pasaporte contará con eventos, experiencias, deporte y salud (cortesía)

De la misma forma, la app contiene tours con aventura, naturaleza, ciclismo y actividades acuáticas, así como experiencias gastronómicas o recorridos nocturnos; rutas con Ruta de los Museos, la Ruta Escultórica del Acero y Cemento, y la Ruta por la región Arqueológica; y Pueblos Mágicos con la información que necesitan para vivir al máximo la experiencia de Linares, Santiago, Zaragoza, Bustamante y General Terán.

Dentro de la aplicación, también se podrá encontrar más información sobre Nuevo León, una guía inteligente según sus intereses, un mapa de experiencias que trabaja con geolocalización para mostrarle al usuario opciones cerca de su ubicación; directorios estratégicos de embajadas y consulados, aerolíneas, líneas de autobuses, renta de transporte y tour operadores; y un centro de emergencia con acceso directo al 911, un listado de hospitales e información enlazada al 070.

Pasaporte Nuevo León es una herramienta que nos conecta a todos, conecta a las familias con nuevos planes,. Conecta a los negocios con nuevos clientes y conecta a Nuevo León con el mundo. Lo mejor: nos ayuda a mirar nuestro estado con nuevos ojos, y eso también es parte del legado que queremos dejar. Mariana Rodríguez, titular de AMAR a Nuevo León

Además, Mariana Rodríguez dijo que esta aplicación continuará sumando lugares recalcando que Nuevo León “no se conoce un solo día”, por lo que extendió la invitación a instalar la aplicación y explorar el mapa con el fin de conocer más lugares.

Agregó que Pasaporte Nuevo León será multilingüe y se ajustará automáticamente al idioma del dispositivo del usuario, de manera que quienes vienen de otros países podrán usarla con facilidad y conocer más de la cultura del Estado.

En su intervención, la Secretaria de Turismo de Nuevo León Maricarmen Martínez Villareal señaló que esta evolución responde la necesidad de ofrecer soluciones más integradas, conectadas y accesibles rumbo al Mundial de fútbol 2026.

Agregó que estos avances son resultado del trabajo coordinado entre gobierno, iniciativa privada y municipios. A lo cual subrayó que el lanzamiento de Pasaporte Nuevo León busca acercar a visitantes y ciudadanos a la amplia oferta de experiencias.

Mientras tanto, afirmó que esta plataforma forma parte de la preparación rumbo al Mundial FIFA 2026, con una visión de largo plazo que permitirá impulsar el turismo y generar beneficios permanentes para Nuevo León.

Pasaporte Nuevo León también incluirá a “Leo”, un anfitrión digital 24/7 diseñado para responder preguntas, recomendar lugares y apoyar en la creación de recorridos personalizados dentro del estado.