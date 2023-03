Samuel García, gobernador de Nuevo León, reconoció que tiene problemas con su inglés, pero prometió echarle ganas para mejorar la pronunciación de ese idioma.

Samuel García mandó un mensaje sobre sus áreas de oportunidad al retomar una nota de SDPnoticias donde se comprara su pronunciación con la del expresidente Enrique Peña Nieto, y se intenta descifrar quién tiene un nivel más bajo en el idioma.

Sin embargo, el gobernador de Nuevo León recibió el apoyo de usuarios de Twitter, quienes aseguraron que su nivel no es malo y que habla inglés mejor que muchos políticos.

Luego de ser expuesto en video por su nivel de inglés conversacional, y cuestionar si con “ese nivel” logró cerrar el trato con el empresario Elon Musk para la instalación de Tesla en Santa Catarina, Samuel García se pronunció en Twitter.

El gobernador reconoció que su inglés no es el mejor; sin embargo, prometió mejorarlo e incluso retomó la legendaria frase de Ricardo Anaya “Insulting and Unacceptable”.

No obstante, Samuel García también subrayó que aun con su criticado nivel de inglés logró convencer a “su compadre” Elon Musk para una de las inversiones más importantes en la historia de Nuevo León.

Cabe destacar que el gobernador considera a Elon Musk como “su compadre” debido a su intención de pedirle al empresario ser el padrino de su hija recién nacida, Mariel.

“Prometo mejorarlo because this is INSULTING and UNACCEPTABLE, pero aún así mi compadre Elon Musk llegó a NL 👊”

Samuel García