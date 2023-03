Samuel García, gobernador de Nuevo León, quiere que el empresario Elon Musk sea el padrino de Mariel, su hija recién nacida.

Así lo dijo Samuel García en sus historias de Instagram, las cuales se encuentran invadidas de su bebé Mariel, misma que ha sido señalada por el gran parecido que tiene con el gobernador, tanto así que él pensaría en mejor registrarla como Samantha o con su propio nombre.

Cabe destacar que Mariel, hija de Samuel García y Mariana Rodríguez, nació apenas el pasado 10 de marzo a las 03:52 de la mañana, luego de que sus papás anunciaron el embarazo en agosto de 2022.

Hoy miércoles 15 de marzo, Samuel García expresó su emoción por dos eventos que lo sacudieron este mes, la llegada de su hija Mariel y la próxima instalación de Tesla en Nuevo León.

El gobernador de la entidad regiomontana señaló que con la llegada de la automotriz a la entidad solamente esperan caminos de éxito, por lo que se concentrará en ella y en su hija recién nacida.

Por ello, dijo, ya agregó dos fotografías a su vitrina en la oficina del Palacio de Gobierno, en donde se observa:

En su historia, el gobernador mostró ambas fotos y aprovecho para anunciar que pedirá a Elon Musk, con quien logró fijar el trato de Tesla en Nuevo León, que sea padrino de su hija, “a ver si acepta”, añadió.

Del mismo modo, Samuel García le pidió a Mariel que se sienta orgullosa con la llegada de Tesla a la entidad que gobierna, ello luego de señalar que la menor no lo dejó dormir este miércoles.

“Pues hoy no me pude levantar a las 5, porque alguien estuvo levantada de 12 a 3:30 y entre sus ruidos y la lluvia no dejaron dormir al gober”

Samuel García