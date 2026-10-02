El gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda recibió en Nueva York el premio LatinFinance, reconocimiento otorgado por la construcción del Nuevo Hospital Infantil de Nuevo León, proyecto que destacó como parte de las acciones de infraestructura en materia de salud de la entidad.

El mandatario estatal señaló que el hospital será uno de los más grandes de México y destacó el trabajo de las secretarías de Salud y Economía, así como de las constructoras que participan en el proyecto. De acuerdo con lo expuesto durante el evento, la obra estará concluida en febrero.

LatinFinance reconoce a Nuevo León por construcción del Hospital Infantil

Tras recibir el reconocimiento, Samuel García destacó que el Nuevo Hospital Infantil busca ampliar la infraestructura hospitalaria destinada a la atención de niñas y niños en Nuevo León.

García Sepúlveda señaló que el proyecto forma parte de la estrategia para ampliar la infraestructura de salud y avanzar hacia una cobertura universal de atención médica en Nuevo León.

Antes de recibir el premio, el gobernador participó en la Cumbre de LatinFinance Latinoamérica 2026 sobre Infraestructura, Energía y Finanzas Sostenibles, donde presentó la ponencia “El motor de nearshoring de Nuevo León: Garantizando la energía, el agua y la infraestructura para sostener el corazón industrial de México”.

Durante su participación, Samuel García expuso las ventajas competitivas de Nuevo León, así como su infraestructura estratégica, conectividad e inversiones extranjeras. Señaló que la entidad ha concretado inversiones por 136 mil millones de dólares y mencionó la presencia de empresas como LEGO, Volvo, Unilever, Bosch y Bobcat.

También destacó la construcción de siete nuevas carreteras que conectan con la frontera, la Nueva Aduana Colombia, el incremento de cruces fronterizos, el proyecto ferroviario de la Ciudad de México hacia Laredo y los vuelos directos de Nuevo León hacia Nueva York, Seúl, París, Tokio y Madrid.

El gobernador agregó que el nearshoring puede impulsar durante los próximos años sectores como la inteligencia artificial, los centros de datos, la industria de chips y la electromovilidad.

Samuel García se reúne con representante de EU ante la ONU

Como parte de su gira de trabajo por Nueva York, Samuel García también sostuvo una reunión con Dan Negrea, representante de Estados Unidos ante la ONU para asuntos Económicos.

Durante el encuentro acordaron continuar con la colaboración para fortalecer la integración de Norteamérica y los lazos económicos entre ambas regiones.

El mandatario estatal señaló que Nuevo León mantiene una relación comercial estrecha con Estados Unidos y destacó que ese país es el mayor inversionista en la entidad.

El gobernador agregó que Nuevo León continuará trabajando para fortalecer su aduana y sus exportaciones.