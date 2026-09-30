El gobernador de Nuevo León, Samuel García, inauguró el edificio de Empaque C de LEGO y colocó la primera piedra del nuevo edificio de Empaque D, una expansión que contempla una inversión superior a 400 millones de dólares.

De acuerdo con LEGO, la ampliación de su planta en Monterrey añadirá nuevas capacidades de empaque y almacenamiento, con una expansión de 62 mil metros cuadrados que permitirá incrementar en 35 por ciento la capacidad productiva. La empresa prevé sumar alrededor de mil 300 empleos durante el desarrollo de esta etapa.

Durante el evento, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, destacó la permanencia y expansión de la empresa en Ciénega de Flores.

Que LEGO decida poner su planta más grande del mundo en Nuevo León, es para nosotros un halago. Quiero empezar agradeciendo, en primer lugar, a LEGO por esa confianza de venir aquí a Ciénega de Flores, a seguir ampliando la planta más grande de LEGO en el mundo. Fue una gran noticia porque demuestra la confianza que hay en México y la confianza que hay en Nuevo León. Samuel Alejandro García Sepúlveda, gobernador de Nuevo León

LEGO invertirá 400 millones de dólares en nueva planta en Nuevo León (cortesía )

El gobernador de Nuevo León, Samuel García también resaltó el impacto que atribuyó a la inversión en materia de empleo, tecnología, medio ambiente y responsabilidad social.

Lo que ustedes hacen, que es cumplir sueños de los niños, también nos impregnan a los adultos. También los adultos podemos soñar con un mejor mundo, con un mejor México, con construir. Ustedes enseñan a los niños a construir. Y LEGO tiene además un ingrediente que no cualquier empresa, su altruismo y responsabilidad solidaria. No dejen de enseñarnos a construir sueños. Samuel Alejandro García Sepúlveda, gobernador de Nuevo León

La expansión de LEGO en Monterrey forma parte del crecimiento de la planta, que inició operaciones en 2008 y actualmente cuenta con alrededor de 7 mil 300 colaboradores. La empresa señaló que la construcción de las nuevas áreas está prevista para comenzar a principios de 2027 y concluir en 2029.

LEGO invertirá 400 millones de dólares en nueva planta en Nuevo León (cortesía )

Nueva inversión contempla tecnología y automatización

La subsecretaria de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía federal, Ximena Escobedo Juárez, señaló que la inversión para el nuevo edificio se concretó mediante trabajo conjunto entre LEGO y el Gobierno Federal en materia de energía y comercio exterior.

Esta es la planta más grande de LEGO en todo el mundo y eso nos debería hacernos sentir demasiado orgullosos porque de esta planta se abastece todo el continente americano. Son 600 millones de sets lo que se producen al año en esta planta, que es 40 por ciento más de lo que se produce en la planta que le sigue en tamaño de manufactura en todo el país. Y sumando todo eso, el 90 por ciento de todo lo que se produce en esta planta es hecho en México. [...] Estamos muy orgullosos de lo que se ha desarrollado en Nuevo León, de lo que se viene en esta nueva etapa a partir del día de hoy y en los próximos de aquí al 2026-2030 con la nueva inversión y lo que seguro seguiremos desarrollando más en México con LEGO, seguiremos posicionando a México como el mejor lugar y la mejor sede de todo LEGO a nivel mundial. Ximena Escobedo Juárez, subsecretaria de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía federal

Por su parte, la directora general y vicepresidenta sénior de LEGO Operaciones de México, Nancy Sánchez Moya, señaló que la inauguración de Packing C representa el cierre de una etapa de aprendizaje y evolución de casi dos décadas en Nuevo León.

LEGO invertirá 400 millones de dólares en nueva planta en Nuevo León (cortesía )

La directora general de Lego Operaciones de México, Nancy Sánchez destacó que la expansión contempla un nuevo almacén totalmente automatizado, tecnologías avanzadas y estándares globales de sostenibilidad, incluida la certificación LEED.

LEGO informó que la ampliación añadirá 62 mil metros cuadrados a las instalaciones actuales, que pasarán de 148 mil 80 a 210 mil 80 metros cuadrados. La compañía también señaló que la planta de Monterrey concentra procesos de manufactura y empaque de sus productos para el mercado de América.

LEGO invertirá 400 millones de dólares en nueva planta en Nuevo León (cortesía )

La nueva inversión se suma a la expansión anunciada previamente por LEGO en Nuevo León, mientras la empresa mantiene a Ciénega de Flores como uno de sus principales centros de manufactura dentro de su red global.