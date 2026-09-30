El gobernador de Nuevo León, Samuel García, se reunió con el director del Puerto de Entrada de Laredo, Albert Flores, y representantes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), con el objetivo de reforzar la coordinación binacional en materia de logística, seguridad y movilidad.

Acompañado por el secretario de Desarrollo Regional y Agropecuario y director general de la CODEFRONT, Marco González Valdez, el gobernador Samuel García presentó avances relacionados con la modernización de la infraestructura fronteriza y proyectos para agilizar el flujo comercial seguro.

Todo forma parte de una misma estrategia: hacer de Nuevo León el mejor cruce fronterizo de todo México. Con carreteras para llegar de manera rápida, seguridad para transitar, una aduana eficiente para cruzar, nuevos puentes para seguir creciendo sin contratiempos y polos de desarrollo para convertir todo ese movimiento en inversión, industria y empleos. Samuel Alejandro García Sepúlveda, gobernador de Nuevo León

Proyectos para ampliar la infraestructura fronteriza

Entre los proyectos presentados se encuentran dos nuevos cruces de cuatro carriles para la expansión de los puentes Solidaridad y Colombia, para los cuales, de acuerdo con lo señalado por el gobierno estatal, ya se cuentan con los permisos.

También se contempla el proyecto Green Corridors, que busca desarrollar un sistema inteligente de transporte de carga mediante un viaducto, así como el Tren del Norte, que tendrá estaciones en García, Santa Catarina y Pablo González Garza, conectado con la Línea 4 del Metro.

El gobernador de Nuevo León también destacó la construcción de dos nuevas líneas del Metro, una hacia García y otra hacia Salinas Victoria, con el objetivo de mejorar la conexión con el Puerto Colombia.

A estos proyectos se suma la promoción del Polo de Desarrollo Colombia-Anáhuac, que busca favorecer la instalación de empresas y la creación de empleos. La estrategia también se contempla en Pesquería, con un enfoque en manufactura avanzada, electromovilidad e industria del futuro.

Por su parte, el director del Puerto de Entrada de Laredo, Albert Flores, refrendó el compromiso de continuar trabajando con Nuevo León para fortalecer el cruce fronterizo.

Seguiremos trabajando juntos, apoyando todos los esfuerzos del Gobierno de Nuevo León por seguir impulsando el crecimiento exponencial de cruces de carga y de turistas de Nuevo León- Estados Unidos y también de Estados Unidos a Nuevo León. Albert Flores, director del Puerto de Entrada de Laredo

Presentan avances del Puerto Colombia-Laredo

Durante la reunión, Marco González Valdez presentó los trabajos realizados para impulsar el Puerto Colombia-Laredo, entre ellos el desarrollo de la carretera La Gloria-Colombia y la evolución del flujo vehicular mediante la duplicación de su capacidad operativa.

También se abordaron programas piloto para el cruce de unidades vacías, con tiempos de espera menores a cinco minutos, así como el esquema No Transfers, destinado a optimizar la logística comercial.

Otro de los temas tratados fue la tax free zone, como parte de las acciones planteadas durante el encuentro para fortalecer las operaciones comerciales entre Nuevo León y Laredo.