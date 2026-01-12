Samuel García inauguró la cancha número 392 en la Escuela Primaria “Profra. Leonor Reyes Hernández”, en Monterrey, como parte de las acciones para fortalecer la práctica deportiva escolar rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El gobernador de Nuevo León estuvo acompañado por la directora general del INDE, Melody Falcó, así como por Hermelinda Perroni Prado, directora de Recursos Materiales y Servicios de la Unidad de Integración Educativa, en representación del secretario de Educación, Juan Paura.

Samuel García destaca avances en calidad de vida y educación en Nuevo León

Durante su mensaje, Samuel García afirmó que la calidad de vida en Nuevo León ha mejorado en los últimos años, con avances en seguridad, educación y salud, y aseguró que, de cara al Mundial 2026, su administración continuará trabajando para consolidar estos resultados.

El mandatario estatal reiteró su compromiso de mantener indicadores positivos en su quinto año de gestión y subrayó que la entidad ocupa el primer lugar nacional en educación, educación dual y enseñanza del idioma inglés.

2025 fue un gran año, Nuevo León fue primer lugar en todo y lo que más me da orgullo es primer lugar en educación; primer lugar en reducción de rezago educativo; primer lugar en matrícula. Samuel García

Tras la entrega de la cancha 392, el gobernador convivió con alumnas y alumnos del plantel al participar en una cascarita de fútbol, como parte de la estrategia “Ponte Nuevo, Ponte Mundial”, que busca fomentar el trabajo en equipo, la actividad física y el desarrollo integral desde las escuelas.

Samuel García refuerza deporte escolar con la cancha 392 en Nuevo León. (Cortesía )

Al evento asistieron también Luis Fernando Domínguez, director del Instituto Constructor de Infraestructura Física y Educativa de Nuevo León (ICIFED); José Francisco Martínez, secretario general de la Sección 21 del SNTE; José Darío González, en representación de Juan José Gutiérrez Reynosa, secretario general de la Sección 50; así como diputados locales y público en general.