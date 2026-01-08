El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, refrendó su compromiso con la mejora del transporte público al entregar 35 nuevas unidades para la Ruta 223, acción que beneficiará a más de 200 mil personas en los municipios de Juárez, Guadalupe y Monterrey.

Durante esta primera entrega de unidades en 2026, correspondiente a los ramales Teófilo Salinas–Eloy Cavazos y Teófilo Salinas–Ginecología, el mandatario estatal subrayó que este año será clave para consolidar la movilidad en el estado.

Samuel García perfila 2026 como el año de la movilidad en Nuevo León

El gobernador destacó que su administración trabaja en horarios escalonados, esquemas de carpool y ampliación del sistema Metro, además de la incorporación de 4 mil nuevos camiones, una estrategia que, dijo, no se había realizado en más de 40 años.

Añadió que rumbo al Mundial de 2026 se prevé la llegada de 750 unidades adicionales, así como la puesta en operación de nuevas líneas del Metro, con lo que la red pasará de 40 a 80 kilómetros.

Este 2026, ya está el servicio decente, se mejora, se reestructura, las líneas 4 y 6 van a mover 230 mil personas diarias. Estoy seguro, confiado que 2026 va a ser el año de la movilidad. Samuel García

El mandatario estatal agradeció al secretario de Movilidad, Hernán Villarreal, y al encargado del despacho del Instituto de Movilidad, Abraham Vargas, por el trabajo realizado para reducir tiempos de espera, reestructurar rutas y llevar las nuevas unidades a las zonas con mayor demanda. También reconoció el esfuerzo de transportistas y choferes para mejorar el servicio a los usuarios.

Samuel García destaca apoyos al transporte y avances en seguridad en Nuevo León

Samuel García recordó que su administración mantiene apoyos mensuales de 2 mil pesos para mujeres, además de transporte gratuito fuera de hora pico. Asimismo, resaltó la mejora en materia de seguridad y el desempeño de Fuerza Civil, corporación que, aseguró, ha contribuido a una reducción del 75% en delitos de alto impacto.

Agregó que el Gobierno de Nuevo León continuará trabajando para ofrecer su mejor versión durante el Mundial, con una ciudad segura, limpia, arbolada y con transporte público renovado, por lo que llamó a alcaldes y diputados a mantener el trabajo coordinado en beneficio de la ciudadanía.

Por su parte, Abraham Vargas informó que con esta entrega se concluyó la renovación de la flota de camiones en el municipio de Juárez, aunque adelantó que se mantendrá la evaluación permanente del servicio para realizar los ajustes necesarios.

Finalmente, el alcalde de Juárez, Félix Arratia, agradeció el respaldo del Gobierno estatal y señaló que el transporte público pasó de ser el principal problema del municipio a ocupar el quinto lugar, reflejo de los avances logrados.