El gobernador de Nuevo León, Samuel García, presentará este 21 de noviembre los resultados y avances de su administración, en un evento programado a las 6 de la tarde en el Parque del Agua, ubicado en Guadalupe.

Durante la presentación, el mandatario estatal dará a conocer las principales acciones realizadas por el Gobierno de Nuevo León en distintos rubros de atención y desarrollo para la ciudadanía, como parte de la rendición de cuentas de Samuel García.

Samuel García presentará resultados de su administración (cortesía )

Samuel García expondrá avances en distintas áreas de gobierno

El balance incluirá los resultados del Gobierno de Nuevo León en áreas como seguridad, salud, economía, movilidad, así como educación y medio ambiente, temas que forman parte de los principales rubros de trabajo de la administración estatal.

La presentación permitirá al mandatario compartir los avances de la administración estatal y las acciones que se han realizado en cada una de estas áreas.

Samuel García presentará resultados de su administración (cortesía )

El evento será en el Parque del Agua, en Guadalupe

El evento se realizará a las 6 de la tarde en el Parque del Agua en Guadalupe, un nuevo espacio destinado al disfrute de las familias, con actividades recreativas y de convivencia.

Con esta presentación, el gobernador Samuel García dará cuenta del trabajo realizado por el Gobierno de Nuevo León, en un balance que contempla distintas acciones y avances de su gestión, incluidos los temas de educación y medio ambiente en Nuevo León.