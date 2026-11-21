El gobernador de Nuevo León, Samuel García, presentará este 21 de noviembre los resultados y avances de su administración, en un evento programado a las 6 de la tarde en el Parque del Agua, ubicado en Guadalupe.
Durante la presentación, el mandatario estatal dará a conocer las principales acciones realizadas por el Gobierno de Nuevo León en distintos rubros de atención y desarrollo para la ciudadanía, como parte de la rendición de cuentas de Samuel García.
Samuel García expondrá avances en distintas áreas de gobierno
El balance incluirá los resultados del Gobierno de Nuevo León en áreas como seguridad, salud, economía, movilidad, así como educación y medio ambiente, temas que forman parte de los principales rubros de trabajo de la administración estatal.
La presentación permitirá al mandatario compartir los avances de la administración estatal y las acciones que se han realizado en cada una de estas áreas.
El evento será en el Parque del Agua, en Guadalupe
El evento se realizará a las 6 de la tarde en el Parque del Agua en Guadalupe, un nuevo espacio destinado al disfrute de las familias, con actividades recreativas y de convivencia.
Con esta presentación, el gobernador Samuel García dará cuenta del trabajo realizado por el Gobierno de Nuevo León, en un balance que contempla distintas acciones y avances de su gestión, incluidos los temas de educación y medio ambiente en Nuevo León.