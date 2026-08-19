Dewa Capital contempla una inversión superior a los 10 mil millones de pesos en Zapotlán, Hidalgo, como parte de su estrategia para impulsar proyectos de infraestructura, desarrollo inmobiliario industrial y logística en México.
La empresa forma parte de DEWA, holding regenerativo de inversión y desarrollo que surgió de más de dos décadas de experiencia en inversión, operación, desarrollo y gestión de activos reales, y su propósito es transformar el capital en una fuerza regenerativa.
DEWA apuesta por infraestructura industrial y logística en Hidalgo
Dentro de la estructura de DEWA se encuentran:
- DEWA Capital, encargada de administrar recursos y estructurar inversiones
- Frontier, enfocada en activos industriales y logísticos
- Limited Edition, dedicada a destinos de hospitalidad regenerativa
- DEWA Signature, que desarrolla activos estratégicos y de alto valor
En este modelo destaca Frontier, unidad mediante la cual DEWA convierte su visión de inversión en infraestructura física.
La división cuenta actualmente con 7 parques industriales desarrollados, 3 mil hectáreas urbanizadas, 36 edificios logísticos y 9.2 millones de pies cuadrados de área rentable.
La inversión proyectada para Zapotlán, Hidalgo, se suma así a la experiencia de DEWA en el desarrollo de espacios industriales y logísticos, con una visión de largo plazo para transformar el capital en nuevos activos y oportunidades de crecimiento económico.