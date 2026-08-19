Dewa Capital contempla una inversión superior a los 10 mil millones de pesos en Zapotlán, Hidalgo, como parte de su estrategia para impulsar proyectos de infraestructura, desarrollo inmobiliario industrial y logística en México.

La empresa forma parte de DEWA, holding regenerativo de inversión y desarrollo que surgió de más de dos décadas de experiencia en inversión, operación, desarrollo y gestión de activos reales, y su propósito es transformar el capital en una fuerza regenerativa.

DEWA apuesta por infraestructura industrial y logística en Hidalgo

Dentro de la estructura de DEWA se encuentran:

DEWA Capital, encargada de administrar recursos y estructurar inversiones

Frontier, enfocada en activos industriales y logísticos

Limited Edition, dedicada a destinos de hospitalidad regenerativa

DEWA Signature, que desarrolla activos estratégicos y de alto valor

Dewa Capital invertirá en Zapotlán, Hidalgo (Gobierno de México)

En este modelo destaca Frontier, unidad mediante la cual DEWA convierte su visión de inversión en infraestructura física.

La división cuenta actualmente con 7 parques industriales desarrollados, 3 mil hectáreas urbanizadas, 36 edificios logísticos y 9.2 millones de pies cuadrados de área rentable.

La inversión proyectada para Zapotlán, Hidalgo, se suma así a la experiencia de DEWA en el desarrollo de espacios industriales y logísticos, con una visión de largo plazo para transformar el capital en nuevos activos y oportunidades de crecimiento económico.