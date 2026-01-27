Samuel García y Marian Rodríguez encabezaron la entrega del Corredor Verde Exposición, obra que, de acuerdo con el gobernador, respeta los artículos 48 y 49 de la Constitución, los cuales garantizan el derecho a una ciudad sustentable y a una movilidad con seguridad, accesibilidad y eficiencia.

El mandatario estatal subrayó que estas obras representan un legado para Nuevo León y el municipio de Guadalupe, y contrastan con el rezago de décadas de mala planeación e improvisación de administraciones anteriores, que incluso tardaron más de 15 años en concluir una sola línea del Metro.

Samuel García reafirma compromiso con una movilidad inclusiva y segura en Nuevo León

Samuel García enfatizó que los gobiernos tienen la obligación constitucional de ofrecer condiciones adecuadas a la ciudadanía. Señaló que espacios que antes eran banquetas angostas, invadidas e inseguras, hoy se transforman en corredores verdes, donde las personas pueden caminar, hacer ejercicio y disfrutar de un entorno seguro.

Detalló que el Corredor Verde Exposición cuenta con iluminación, botones de pánico y equipamiento urbano que permite a las y los ciudadanos apropiarse del espacio público de forma segura.

El gobernador recordó que al inicio de su administración Nuevo León solo contaba con la Línea 3 del Metro, cuya construcción tomó alrededor de 15 años y tuvo un costo triple. En contraste, resaltó que su gobierno, con recursos propios, construye actualmente dos nuevas líneas que suman 34 kilómetros, el triple de longitud.

Agregó que estas nuevas líneas del Metro moverán a 240 mil personas, duplicarán la capacidad de movilidad y permitirán pasar de 40 a 80 kilómetros de cobertura en el sistema de transporte.

Además, explicó que el Corredor Verde Exposición se complementará con una estación del Metro, el Transmetro en Exposición y conexiones estratégicas con el Parque del Agua y el Estadio de Rayados.

Samuel García resalta avances en movilidad durante la entrega del nuevo Corredor Verde Exposición. (Cortesía)

Corredor Verde Exposición es una obra para la posteridad, afirma Marian Rodríguez

Durante su participación, Marian Rodríguez destacó que la coordinación entre el gobierno estatal y el municipio de Guadalupe ha permitido recuperar espacios públicos que pertenecen a la ciudadanía, mejorando la movilidad y la calidad de vida.

Señaló que esta colaboración ha hecho posible grandes proyectos como el Parque del Agua, la remodelación de La Pastora, Capullos y el nuevo Hospital Infantil, entre otros.

Algo tan simple como una banqueta se vuelve algo fundamental, en donde en nuestra ciudad cada vez se pueda caminar, más que movernos en algún tipo de transporte privado o público, que podamos gozar de nuestra ciudad y creo que todo esto se está logrando con la gran coordinación que tiene el gobierno del Estado junto con el municipio de Guadalupe. Mariana Rodríguez

Destacó la coordinación con el gobierno municipal de Guadalupe para avanzar en un plan de trabajo común, que conecte diversas obras mediante corredores verdes en beneficio de la ciudadanía.

El Corredor Verde Exposición cuenta con una longitud de 550 metros lineales, banquetas de 4.70 metros de ancho, 3 mil 170 metros cuadrados de firme de concreto, nuevo arbolado urbano, 66 luminarias, botones de alerta, bancas, botes de basura y bolardos para protección peatonal.