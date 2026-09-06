El gobernador Samuel García Sepúlveda dio la bienvenida a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a Nuevo León y destacó el trabajo conjunto entre ambos gobiernos para atender temas prioritarios para las y los neoleoneses.

A través de sus redes sociales, el mandatario estatal también felicitó a Sheinbaum por su Segundo Informe de Gobierno y reconoció la coordinación para impulsar acciones en materia de seguridad, movilidad, vivienda y salud.

Samuel García recibe a Claudia Sheinbaum en Nuevo León por su Segundo Informe (@samuelgarcias)

Samuel García destaca coordinación con Claudia Sheinbaum

Samuel García señaló que es un gusto recibir nuevamente a la presidenta en Nuevo León y agradeció el trabajo en equipo para mejorar las condiciones de vida de la población.

“Siempre es un gusto recibirla en el mejor estado”, expresó el gobernador, quien reiteró su disposición para mantener la colaboración con el Gobierno de México.

El mandatario cerró su mensaje con un llamado a continuar trabajando por Nuevo León y envió una felicitación a Claudia Sheinbaum por su Segundo Informe de Gobierno.