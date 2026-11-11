La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez entregó nuevas patrullas para ampliar la vigilancia, la presencia policial y la capacidad de respuesta ante emergencias en la entidad. Además, indicó que a 594 días de su implementación, el Mando Unificado Oriente ha logrado reducir 54 por ciento el robo de vehículos y 36 por ciento los homicidios en los 15 municipios que lo integran.

Durante la entrega de las patrullas, la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, reconoció el trabajo de los cuerpos policiales y su papel en la tranquilidad de las familias mexiquenses.

La mayor fortaleza de nuestras instituciones está en ustedes, en su compromiso, preparación, valentía y calidad humana. No olvidemos que nuestra razón de ser es servir a nuestro pueblo. Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México

Delfina Gómez fortalece seguridad en EDOMEX (cortesía)

Mando Unificado Oriente reporta disminución de delitos en Edomex

Por su parte, el Secretario de Seguridad, Cristóbal Castañeda Camarillo, destacó que este equipamiento permitirá a las policías municipales tener mayor cobertura territorial y responder con más rapidez ante situaciones de riesgo.

La disminución de delitos en territorio mexiquense se refleja también en otros indicadores. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante los primeros nueve meses de 2026 los secuestros bajaron 48 por ciento; el robo de vehículos sin violencia, 37 por ciento, y con violencia, 33 por ciento.

Delfina Gómez fortalece seguridad en EDOMEX (cortesía)

Estos resultados son producto de la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales, en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Delfina Gómez fortalece seguridad en EDOMEX (cortesía)

Edomex moderniza infraestructura y tecnología para reforzar la seguridad

Dentro de las acciones implementadas se suman la modernización del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) de Toluca, el nuevo Centro de Comando Criminal en Tiempo Real, el cual indicaron, es un es un sistema de inteligencia y videovigilancia de vanguardia, así como la incorporación de un helicóptero Black Hawk a las tareas de seguridad.

Además, en Nezahualcóyotl comenzó la construcción del Centro Comunitario “México Imparable”, enfocado en atender las causas de la violencia.