DIF Monterrey a cargo de Ivonne Álvarez García, superó los 400 registros de nacimiento realizados mediante el programa “Oficialmente Regios”, una iniciativa dirigida a personas que, por diversas circunstancias, no contaban con este documento.

Como parte de una estrategia para garantizar el derecho a la identidad y facilitar el acceso a servicios y programas fundamentales, se llevó a cabo una nueva jornada en la que 80 niñas, niños, adolescentes, personas adultas y adultas mayores obtuvieron su registro de nacimiento, lo que les permitirá acceder a servicios de salud, educación, programas sociales y diversos trámites oficiales.

La institución explicó que esta iniciativa surgió a partir del trabajo realizado en distintos sectores de la ciudad, donde se detectaron casos de personas que carecían de identidad jurídica y enfrentan dificultades para ejercer plenamente sus derechos.

Oficialmente Regios, es una iniciativa dirigida a personas que no contaban con acta de nacimiento.

La estrategia brinda certeza jurídica a la población

Además de atender a niñas y niños, la estrategia ha permitido brindar certeza jurídica a jóvenes, adultos y personas mayores que durante años permanecieron fuera de los registros oficiales, fortaleciendo así su inclusión social y el ejercicio pleno de sus derechos.

A través de acompañamiento y asesoría durante todo el proceso, se facilita la integración de expedientes y la obtención del acta de nacimiento, un documento indispensable para acceder a múltiples beneficios y servicios.

También, la institución puntualizó que estas acciones forman parte de una política de atención social orientada a reducir el rezago registral y promover el acceso equitativo a oportunidades de desarrollo para la población.

Estas acciones forman parte de una política de atención social orientada a reducir el rezago registral y promover el acceso equitativo a oportunidades de desarrollo para la población