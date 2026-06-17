El DIF Monterrey a cargo de Ivonne Álvarez García, desplegó brigadas de asistencia social para atender a las familias afectadas por las lluvias registradas recientemente en la ciudad, con el objetivo de brindar apoyo inmediato y atender las principales necesidades derivadas de las condiciones meteorológicas.

Como parte de las acciones implementadas, personal de la dependencia realizó recorridos en distintos sectores para identificar daños y ofrecer atención directa a las personas perjudicadas.

El DIF Monterrey desplegó brigadas de asistencia social para atender a las familias afectadas por las lluvias. (CORTESÍA )

DIF Monterrey entrega apoyos a familias afectadas por las lluvias

Durante las jornadas de atención, las brigadas del DIF Monterrey distribuyeron apoyos alimentarios, material de limpieza, colchones, catres y aparatos funcionales con el propósito de contribuir a la recuperación de los hogares y respaldar a las personas con mayores necesidades.

Además de la entrega de insumos, el personal del DIF Monterrey mantuvo contacto con las familias para evaluar las condiciones de las viviendas y dar seguimiento a las necesidades detectadas en cada comunidad.

La atención se desarrolla de manera coordinada con distintas áreas municipales, priorizando el bienestar y la seguridad de las personas que enfrentan situaciones de emergencia.

Además, el gobierno de Monterrey destacó que este tipo de acciones permiten fortalecer los mecanismos de asistencia social y respuesta ante contingencias, promoviendo una atención cercana y oportuna para las familias que más lo requieren.

Con estas medidas, el DIF Monterrey mantiene el acompañamiento a la población afectada y refuerza las labores de apoyo durante la temporada de lluvias.