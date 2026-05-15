Monterrey puso en marcha el programa “Salud Regia”, una estrategia enfocada en fortalecer el acceso a servicios médicos y acercar atención integral gratuita a la población, principalmente a personas en situación de vulnerabilidad.

La iniciativa busca ampliar la cobertura de salud mediante consultas y servicios especializados sin costo, además de consolidar un modelo de atención preventiva y accesible para las familias regiomontanas.

Monterrey fortalece atención médica gratuita con “Salud Regia”

El programa contempla el fortalecimiento de los 14 centros de salud municipales, donde se brindarán servicios de medicina general, enfermería, odontología, ginecología, nutrición, psicología, psiquiatría, mastografías, óptica, estudios de laboratorio y farmacia.

Como parte de esta estrategia, se entregarán tarjetas a las y los beneficiarios para facilitar el acceso a consultas, seguimiento médico y servicios preventivos.

En una primera etapa se prevé la distribución de hasta 20 mil tarjetas, comenzando en el Centro de Salud CROC y en el Centro de Salud Antonio I. Villarreal, ubicado en Ciudad de la Inclusión.

“Salud Regia” busca reducir brechas en servicios de salud en Monterrey

El programa busca brindar atención integral, desde padecimientos comunes hasta enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión, además de fortalecer la detección oportuna de condiciones como cáncer de mama y problemas visuales.

La iniciativa forma parte de una estrategia municipal enfocada en reducir las brechas en el acceso a servicios médicos y consolidar un modelo de atención preventiva, cercana y accesible para las familias regiomontanas.

Con acciones como “Salud Regia”, Monterrey continúa impulsando programas que priorizan la salud y el bienestar de la población, mediante servicios gratuitos y de calidad que contribuyen a mejorar la calidad de vida de miles de personas.