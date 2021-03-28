México.- Olga Váldez de Martínez , esposa del ‘Rey del Cabrito’, acusó a su cónyuge e hijo del despojo de sus propiedades mediante engaños y añadió que en la actualidad su situación económica es precaria, pese a que vive con diabetes e hipertensión.

La mujer de 76 años, narró mediante un video en YouTube que ha estado casada con Jesús Alberto Martínez Garza desde hace 59 años por bienes mancomunados, sin embargo, a través de un contubernio entre su esposo e hijo, Jaime Arturo Martínez Valdéz, le quitaron su patrimonio con el aval del notario número 37 en Monterrey, Nuevo León.

Aunque Olga Váldez no reveló la fecha exacta, dijo que su hijo Jaime Arturo acudió un día a verla bajo el pretexto de que necesitaba que le hiciera entrega de unas propiedades que estaban como garantía para un crédito bancario, por lo cual tenía que acompañarle a la Notaría 37 a liberarlas.

“Fui con él porque yo le tenía mucha confianza, me presentaron unos papeles que tenía que firmar, pero yo no los leí. Nunca pensé que mi hijo fuera cómplice de mi esposo y que me llevara para despojarme de mi patrimonio” Olga Váldez de Martínez. Esposa del ‘Rey del Cabrito’

La esposa del ‘Rey del Cabrito’ denunció que había sido despojada de propiedades, ranchos, quintas, casas, cuentas bancarias y restaurantes, sin lo cual quedó desprotegida para costear el tratamiento y medicamentos que necesita para la atención a la diabetes e hipertensión que padece.

Añadió que el resto de sus hijos la ayuda, pero no considera justo dado que su marido es “un hombre muy pudiente”, también reveló que tras el despojo, Jaime Arturo no volvió a tratarla ni le brindó explicaciones, tratándola como si estuviera muerta, por lo cual aconsejó a otras mujeres que se defiendan y no se queden calladas.