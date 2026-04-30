La tarde del 29 de abril, Movimiento Ciudadano le dio la bienvenida a la alcaldesa de León, Guanajuato, Alejandra Gutierrez, marcando un antes y un después en la trayectoria de la mandataria municipal.

Alejandra Gutiérrez se integra a Movimiento Ciudadano en León

A través de sus redes sociales, Ale Gutiérrez señaló que el objetivo de integrarse a la bancada naranja es continuar trabajando para atender las demandas de la ciudadanía en León.

Movimiento Ciudadano fortalece su presencia en Guanajuato (Ig: @alegutierrez_mx)

Asimismo, aseguró que el municipio se encuentra en un momento clave para cambiar su rumbo y poner a las y los habitantes en el centro de las decisiones públicas.

Por su parte, Jorge Álvarez Máynez, coordinador nacional de MC, le dio la bienvenida a la alcaldesa por unirse a la familia naranja.

Movimiento Ciudadano fortalece su presencia en Guanajuato (Ig: @alegutierrez_mx)

Asimismo, aseguró que la bancada se compromete a acompañar a Ale Gutiérrez para construir un mejor Guanajuato, con el objetivo de impactar directamente en la vida de las y los ciudadanos.

Con la integración de Ale Gutierrez a Movimiento Ciudadano, el partido reafirma su presencia en todo el país y reafirma su compromiso de garantizar un gobierno cercano a la gente y que atienda las demandas reales de la población.