El presidente de CAINTRA Nuevo León, Jorge H. Santos Reyna, dio a conocer una alianza estratégica con Banregio para impulsar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas en el estado mediante acceso a financiamiento, asesoría personalizada y programas de capacitación financiera.

El nuevo esquema busca beneficiar a más de cinco mil empresas afiliadas a la cámara industrial, las cuales podrán acceder a créditos con condiciones preferenciales, menores costos de apertura y procesos de autorización.

PyMEs de Nuevo León tendrán acceso a créditos y acompañamiento financiero

La iniciativa surge en un contexto donde las PyMEs enfrentan una creciente necesidad de capital para operación, expansión y vinculación con cadenas manufactureras relacionadas con exportación y proveeduría.

Además del financiamiento, el programa contempla acompañamiento financiero y herramientas de capacitación dirigidas a fortalecer la administración interna de las empresas y mejorar la toma de decisiones estratégicas.

PyMEs de Nuevo León podrán acelerar su crecimiento con apoyo financiero especializado (cortesía)

Jorge H. Santos Reynosa destacó que uno de los principales retos para las pequeñas y medianas empresas en México es el acceso a recursos financieros en condiciones competitivas.

Asimismo, señaló que generar mejores alternativas de crédito es fundamental para abrir oportunidades reales de crecimiento y consolidación para el sector productivo.

Por su parte, Banregio participará en distintas etapas del desarrollo empresarial, ofreciendo apoyo tanto para capital de trabajo como para proyectos de inversión.

PyMEs de Nuevo León podrán acelerar su crecimiento con apoyo financiero especializado (cortesía)

El objetivo es fortalecer la capacidad competitiva de las empresas de Nuevo León, especialmente en sectores vinculados con la industria manufacturera y la integración a cadenas de suministro nacionales e internacionales.

Con este acuerdo, CAINTRA refuerza su estrategia de apoyo al sector industrial del estado, apostando por esquemas que favorezcan el desarrollo económico y la generación de empleo.