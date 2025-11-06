El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, entregó 14 nuevas unidades a la Ruta 222 Las Flores–Misión Real–Guerrero, la cual conecta los municipios de Monterrey, San Nicolás de los Garza, Guadalupe y Apodaca, beneficiando a más de un millón de neoloneses.

Durante la ceremonia realizada en la Explanada Cultural frente al Palacio de Gobierno, García Sepúlveda estuvo acompañado por la titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú, y por el secretario general de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna.

Samuel García mejora la movilidad en Nuevo León

El mandatario estatal destacó que durante su administración los ciudadanos cuentan con la movilidad que siempre debieron tener, gracias al incremento en el número de unidades disponibles.

Han pasado 4 años, hemos adquirido 4 mil nuevos camiones, esto obviamente sin contar Metro y sin contar TransMetro, pero hablando exclusivamente de camiones, del camión de ruta, el haber pasado de mil 500 a 4 mil, hoy tan solo los camiones verdes ya mueven a más de un millón 200 mil personas. Samuel García

Agregó que este avance representa un récord histórico en movilidad para Nuevo León, ya que actualmente el 25% de la población se transporta en las nuevas unidades que cuentan con clima, internet y altos estándares de seguridad.

Asimismo, destacó la labor de la Fuerza Civil, que mantiene vigilancia permanente en el transporte público. Subrayó que el 80% de los delitos cometidos en el sistema urbano son procesados y sancionados, reforzando la confianza ciudadana.

Samuel García entrega 14 unidades nuevas a la Ruta 222. (Cortesía )

Por su parte, el director general de Metrorrey y encargado del despacho del IMA, Abraham Vargas Molina, explicó que con esta entrega el Gobierno del nuevo Nuevo León avanza en un proceso integral de reestructuración de rutas urbanas, con el objetivo de garantizar una movilidad más eficiente y accesible para los usuarios del área metropolitana.

En el evento también participaron Hernán Villarreal Rodríguez, secretario de Movilidad y Planeación Urbana; Irma García, comandante de la Unidad Especializada para Transporte de Fuerza Civil; Salomón Chertorivski, integrante del Consejo Asesor; y los transportistas Mario de la Garza y Juan Ayala.