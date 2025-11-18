El gobernador de Nuevo León, Samuel García, junto con Mariana Rodríguez Cantú, encabezó la entrega de tarjetas “Ayudamos” en el municipio de Apodaca.

Acompañados por la secretaria de Igualdad e Inclusión, Martha Herrera, destacaron que este tipo de acciones forman parte del fortalecimiento de la política pública iniciada con la creación de la Secretaría de las Mujeres, la cual ha permitido ampliar programas en salud, educación y movilidad.

Nuevo León, el estado que más invierte en mujeres: Samuel García

Samuel García subrayó que Nuevo León es actualmente la entidad con mayor inversión destinada al bienestar de las mujeres, resultado del liderazgo femenino dentro del Gabinete. Señaló que estas políticas han generado avances significativos.

El gobernador recordó que en los últimos cuatro años los feminicidios disminuyeron 82%, y que hoy se cuenta con un Centro Red Violeta y más de 30 espacios que brindan apoyo integral a mujeres desde su primera denuncia. También destacó que la entidad mantiene cobertura universal de salud, con servicios que incluyen atención para cáncer de mama.

Somos el único Estado de toda la República que sí estamos ayudando realmente a las mujeres, dos mil mensuales; transporte gratis; salud gratis, lactarios; guarderías; estancias y escuelas de tiempo completo con desayuno, comida, uniforme, útiles, mochila. Eso es el nuevo Nuevo León donde ayudamos a las mujeres. Samuel García

Por su parte, Mariana Rodríguez destacó que “Ayudamos” no representa un obsequio, sino el reconocimiento del trabajo que las mujeres realizan todos los días para sostener sus hogares.

Habrá quien diga que esto es una dádiva, pero una dádiva es algo que se entrega sin merecerse, sin trabajo y sin sudor y ninguna mujer de aquí cabe en esa categoría. Esto no es un regalo, esto es justicia, es corresponsabilidad del Estado con las tareas que históricamente se dejaron sobre los hombros de las mujeres, es reconocer que una mujer jefa de familia ya trabaja dos o tres jornadas la de proveer, la de cuidar y la de sostener a todos cuando algo se viene abajo. Mariana Rodríguez

Además, Mariana Rodríguez resaltó que este programa busca visibilizar que las labores de cuidado son trabajo real, que requieren esfuerzo físico y emocional y que representan un aporte fundamental para la sociedad. Añadió que durante años estas responsabilidades fueron ignoradas, pero hoy se les otorga el valor que merecen.

La secretaria Martha Herrera agradeció al gobernador y a Mariana Rodríguez por impulsar este programa y reconoció el esfuerzo de las mujeres que trabajan, cuidan de sus familias y además buscan capacitarse en los Centros Comunitarios.

Samuel García y Mariana Rodríguez entregan tarjetas "Ayudemos". (Cortesía)

Durante el evento se realizó una entrega simbólica de tarjetas a las beneficiarias del programa “Ayudamos a las Mujeres”, con el cual recibirán dos mil pesos mensuales y transporte gratuito de 10:00 a 13:00 horas.