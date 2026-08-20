El gobernador Samuel García destacó que Nuevo León se mantiene como uno de los principales motores económicos de México, al alcanzar 135 mil millones de dólares en nuevas inversiones y ocupar los primeros lugares nacionales en distintos indicadores productivos.

Durante el Nuevo León Informa, el mandatario estatal señaló que la entidad ocupa el primer lugar nacional en atracción de nuevas inversiones, PIB manufacturero, empleo IMMEX, empleo formal manufacturero, ingreso promedio mensual por hogar y cantidad de grandes empresas manufactureras.

Nuevo León lidera atracción de inversiones y empleo manufacturero

Samuel García detalló que Nuevo León concentra 12.7% del PIB manufacturero nacional, además de registrar 401 mil empleos IMMEX en mayo de 2026 y 682 mil empleos formales en el sector manufacturero.

La entidad también registra un ingreso promedio mensual por hogar de 39 mil 11 pesos y cuenta con más de 500 grandes empresas dedicadas a la manufactura.

El gobernador destacó que su administración impulsó la reactivación económica y una estrategia de promoción internacional para atraer capital extranjero. En este periodo, afirmó, la entidad ha captado más de 135 mil millones de dólares, frente a los 11 mil millones de dólares registrados durante la administración anterior.

García Sepúlveda señaló que espera que la cifra alcance 150 mil millones de dólares para octubre, cuando presente su Quinto Informe de Gobierno.

El mandatario explicó que la llegada de inversión extranjera se traduce en nuevas construcciones, compra de terrenos, generación de empleos y demanda de materiales y servicios, además de contribuir al crecimiento de las empresas instaladas en la entidad.

Samuel García destaca liderazgo económico de Nuevo León con 135 mil mdd (Cinthya Gonzalez)

Seguridad, infraestructura y paz laboral impulsan inversiones en Nuevo León

Samuel García también destacó la paz laboral que existe en Nuevo León, al señalar que durante más de 28 años no se ha registrado un estallamiento de huelga.

A esto se suma, dijo, una estrategia de seguridad que busca generar condiciones favorables para la llegada de nuevas empresas. El gobernador aseguró que actualmente los neoloneses cuentan con los mejores niveles de seguridad pública de las últimas dos décadas.

Además de la seguridad, señaló que las empresas consideran factores como disponibilidad de agua, carreteras, logística y energía eléctrica al momento de definir sus inversiones.

En este sentido, García Sepúlveda afirmó que el fortalecimiento de la infraestructura estatal resulta fundamental para mantener la competitividad de Nuevo León y continuar atrayendo capital nacional y extranjero.

Mundial 2026 proyectó a Nuevo León ante inversionistas internacionales

El gobernador también destacó que la realización del Mundial de Futbol 2026 permitió mostrar a Nuevo León ante visitantes de distintos países y aseguró que la entidad fue reconocida como la segunda sede más segura del torneo.

De acuerdo con las cifras presentadas por el mandatario, durante la justa mundialista se registraron 251 homicidios en Nuevo León, frente a mil 465 en Texas, mil 370 en California, 748 en Florida, 556 en Illinois y 473 en Nueva York.

Samuel García sostuvo que la experiencia de quienes visitaron la entidad durante el Mundial contribuyó a fortalecer la imagen de Nuevo León en el exterior.

Finalmente, el gobernador aseguró que la entidad cuenta con condiciones para mantener su crecimiento económico y llamó a continuar con la promoción internacional para atraer nuevas inversiones.