El gobernador de Nuevo León, Samuel García, dijo que Nuevo León la está pagando muy caro por la falta de agua, por lo que señaló que los neoleoneses están siendo víctimas de su propio éxito.

En un comunicado en video, Samuel García se dirigió a los habitantes de Nuevo León para hablar respecto a la crisis climática mundial y la falta de agua en la entidad.

Con respecto a la falta de agua que se vive en Nuevo León, Samuel García dijo que la naturaleza les está cobrando factura a los neoleoneses, “hoy Nuevo León la está pagando muy caro”.

Y agregó que Nuevo León está siendo víctima de su propio éxito, ya que debido a que hay empleo en la entidad, cada vez llegan más habitantes a vivir en el estado, lo que genera sobrepoblación y falta de agua.

“Cada vez somos más en esta ciudad, somos víctimas de nuestro éxito, como hay empleo, hay trabajo, cada vez nos llega más gente, más la natalidad propia de los neoloneses; estamos creciendo mucho”. Samuel García

Señaló que la crisis de agua también se agravó debido a que durante décadas, gobiernos anteriores no pensaron a futuro, no hubo planeación porque no tuvieron proyección hídrica.

“Estamos viviendo un problema muy grande falta de agua, de escasez de agua, sencillamente las presas se secaron, el acuífero está abatido, los pozos no dan abasto porque el acuífero le queda muy poco que dar, no ha llovido ni la mitad del promedio los últimos cinco años, y el calor cada vez está peor”. Samuel García

Crisis climática no sólo afecta Nuevo León, afecta todo el mundo: Samuel García

Sin embargo, Samuel García señaló que la crisis climática no existe sólo en Nuevo León, sino que está afectando a México y a todo el mundo.

Y es que el gobernador de Nuevo León habló que sobre la declaratoria de emergencia que México atraviesa por sequía severa en distintos estados, como:

Nuevo León

Coahuila

Baja California

Sinaloa

Sonora

Chihuahua

Aguascalientes

Querétaro

Guanajuato

Incluso mencionó las muertes que se reportaron hace unos días en Sonora, por las altas temperaturas, la falta de agua y la escasez de lluvias.

No obstante, dijo que la crisis climática no sólo se vive en México sino en todo el mundo y ejemplificó que en Estados Unidos también hay escasez de agua.

“(En) Estados Unidos las presas también se están secando, el calor y sequía están provocando graves fallas de energía, lo que está afectando su soberanía energética, varios estados de Norteamérica están imponiendo restricciones y cortes de agua”. Samuel García

En tanto que en Europa, Samuel García destacó que las altas temperaturas han llegado hasta los 45 grados, lo que ha generado incendios y el derretimiento de infraestructura en distintos países.

“El cambio climático hoy es una crisis climática, por supuesto que existe, no solo en Nuevo León, no solo en el noreste de México, existe a nivel mundial; se está acabando la lluvia y se están derritiendo los Polos”. Samuel García

Samuel García, gobernador de Nuevo León (Cortesía)

Samuel García dice que se necesitan implementar medidas para resolver escasez de agua

Samuel García dijo que para hacer frente a la escasez de agua se necesitan tomar medidas como el Plan Maestro que implementó en Nuevo León para garantizar el agua a los neoleoneses hasta 2050.

Asimismo, destacó las acciones que ha tomado como parte de este Plan Maestro, como el bombardeo de nubes, la reparación de fugas, la creación de nuevas fuentes de agua y acuerdos con empresas para que cedan el agua.

Finalmente, refrendó su compromiso para culminar las obras en la Presa Libertad, que se espera esté terminada en 2023, así como el inicio de la construcción del acueducto El Cuchillo II.

“Vamos a terminar el año que entra la Presa Libertad, vamos a iniciar ya para terminar el año que entra el segundo acueducto de El Cuchillo que nos va a dar el doble de agua, no vamos a descartar ningún proyecto, se analizará el tema de El Pánuco, de El Pajonal, de la Presa Vicente Guerrero”. Samuel García

Obras de la Presa Libertad (Cortesía)

Samuel García pide a todos los sectores sumar esfuerzos para resolver escasez de agua

Por todo lo anterior, Samuel García hizo un llamado a todos los sectores de la población para crear conciencia y sumar esfuerzos en el enfrentamiento de la escasez de agua.

Por lo que pidió a los sectores industrial y agrícola hacer una reflexión para cambiar sus procesos productivos de manera que se evite el desperdicio del agua.

Pero también se dirigió a la población y a los distintos niveles de gobierno, para cambiar la manera de pensar y mejorar los hábitos en tema del cuidado del agua.

“Fue y es sin duda la peor crisis que ha vivido el estado, pero saldremos de ella y ahora sigue con un cambio de chip, con un cambio de mentalidad; Gobierno, sociedad, sector agropecuario, industrial, tu en tu familia, tu en lo particular, todos cambiar, cambiar la manera de pensar, cambiar nuestros hábitos para que esto no vuelva a ocurrir, para que una crisis hídrica no vuelva a pasar porque sencillamente, si queremos agua siempre, tenemos que cuidarla siempre”. Samuel García