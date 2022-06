El gobernador de Nuevo León, Samuel García, retó a varios neoleoneses a abrir las llaves de agua de sus casas, pues aseguró que al medio día, continuaban teniendo agua pese a que el abastecimiento terminaba a las 11.

Samuel García, dio un mensaje informativo este martes 28 de junio a través de sus redes sociales para presentar avances en el tema de la crisis de agua.

Además, Samuel García informó que se pronostican lluvias en la entidad, por lo que se continuará bombardeando nubes para abastecer de agua las presas en Nuevo León.

Samuel García enfatizó la importancia de haber “reventado” ranchos ilegales que se robaban el agua de Nuevo León, pues dijo que aunque se registraran lluvias en el estado, habría sido en vano si los ranchos se seguían robando el agua de los ríos.

El gobernador explicó en su mensaje que Nuevo León es muy rico en ríos debido a su cercanía con la Sierra Madre Oriental, “todo lo que llueve ahí, escurre en Nuevo León”, dijo.

Por esta razón, Samuel García explicó que encontró que todos estos ríos tenían canales, pozos y presas ilegales para sustraer el agua que abastecería a la zona metropolitana de Monterrey.

Por lo que finalmente dijo que debido a los trabajos que realizó en los ranchos ilegales, hoy en día los ríos ya están libres, así que lo que llueva esta tarde en Nuevo León, deberá “escurrir”.

Por otra parte, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, habló sobre el trabajo que ha realizado bombardeando nubes gracias a la adquisición del avión bombardero.

Asimismo, explicó cómo funciona esta tecnología, donde se inyecta yoduro de plata a las nubes para retenerlas en la zona donde se quiere producir la lluvia.

Samuel García señaló que durante este martes y mañana jueves que se pronostican lluvias y humedad en Nuevo León, continuará bombardeando nubes en la Sierra Madre Oriental para abastecer las presas de La Boca y Cerro Prieto.

Samuel García presentó un software que muestra la actividad ciclónica en el mundo, donde alertó por un ciclón tropical en el Atlántico y un posible ciclón en el Golfo de México, cerca de Houston, Estados Unidos.

Explicó que esta actividad ciclónica en el Golfo de México ya generó humedad, lo que atraerá las lluvias en Nuevo León este martes 28 de junio, y mañana miércoles 29 de junio.

Por otra parte, Samuel García también agregó que existe un 80 por ciento de probabilidad de un ciclón tropical en el Atlántico.

Durante su mensaje, Samuel García culpó al exgobernador “el Bronco” y a otros exgobernadores de Nuevo León de la crisis de agua en Nuevo León.

En ese sentido, Samuel García señaló que estos exgobernadores dejaron a los neoleoneses las presas de La Boca y Cierro Prieto completamente secas, por lo que sólo se abastecían de la presa El Cuchillo.

Luego de que el pasado 19 de junio, Samuel García anunciara que habría menos agua debido a una fuga en El Cuchillo, el gobernador ahora explicó que fue debido a la alta demanda en la presa.

Por esta razón, la población estuvo hasta 72 horas sin una gota de agua mientras se realizaban los trabajos de reparación, situación que fue catalogada por Samuel García como la peor crisis en Nuevo León.

Por otra parte, Samuel García aseguró que varios municipios de Nuevo León, al medio día de este 28 de junio, continuaban teniendo agua pese a que el horario establecido para el suministro era de 4 a 11 de la mañana.

“Juárez, Apodaca, Pesquería, Guadalupe, tienen agua; abran la llave pa’ que vean. Y está el tanque lleno, quizá en esta parte van a tener agua hasta las 4 o 5 (de la tarde)”, dijo Samuel García.

Finalmente, el gobernador Samuel García hizo hincapié en que continuará trabajando durante junio y julio hasta lograr el plan 2050 y que la crisis de agua no vuelva a ocurrir.

“Y que esto no vuelva a pasar, esto a mí me lo heredaron así, seco, seco y jodido, así me lo dejaron. Estamos todos los días jalando (trabajando) (...) Les pido paciencia, vamos a superar esto, no quiero sonar triunfalista, dependemos de la lluvia.

Ahorita estamos estirando lo más que se pueda de la lluvia y lo más que se pueda de las presas, y cuidando cumplirles de 4 a 11 y en gran parte de la ciudad hasta más allá”.

Samuel García