El gobierno de Monterrey, encabezado por Adrián de la Garza, de la mano del DIF municipal, reinauguró la estancia infantil Laura Elena Arce Cavazos, con el objetivo de fortalecer la atención para niñas y niños en espacios seguros.

Esta obra forma parte del programa “Espacios DIFerentes” con el cual el gobierno municipal modernizará y rehabilitará más de 30 espacios del sistema DIF con el fin de mejorar la calidad de los servicios para la primera infancia.

Monterrey moderniza espacios para la atención infantil

Autoridades municipales explicaron que esta rehabilitación contó con instalación de sistema de videovigilancia, climatización en todas las aulas, renovación de mobiliario, pintura general e impermeabilización. Asimismo, se realizaron labores de adecuaciones de sanitarios, colocación de lámparas, cambio de puertas, reflectores exteriores y salidas de emergencia.

La renovación de la estancia infantil Laura Elena Arce Cavazos es la cuarta obra dentro de este programa que busca dignificar la infraestructura destinada al cuidado y desarrollo de menores. Además, en este espacio se ofrecerá una atención integral para fortalecer sus habilidades físicas, emocionales y sociales.

Este tipo de acciones es parte del compromiso del gobierno de Monterrey por impulsar estrategias que impacten directamente en la calidad de vida de las y los regiomontanos, sin importar la edad.