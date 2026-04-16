El alcalde Adrián de la Garza puso en marcha trabajos de modernización de infraestructura urbana con adecuaciones viales en la zona norte de Monterrey, enfocadas en mejorar la movilidad vehicular y la seguridad peatonal.

Las acciones incluyen el retiro de pasos pompeyanos y la reconfiguración de cruces estratégicos, con el objetivo de optimizar la circulación en sectores con alta actividad comercial y habitacional.

Estas intervenciones forman parte de un proyecto integral de mejora de vialidades, orientado a ordenar el flujo vehicular, reducir puntos de conflicto y aumentar la seguridad en intersecciones de alta afluencia.

Monterrey optimiza movilidad con adecuaciones viales en zona norte

Entre los trabajos realizados destacan la eliminación de pasos pompeyanos, adecuación de carriles, ajustes geométricos en cruces y mejoras en la señalización horizontal y vertical, lo que permitirá una circulación más eficiente y segura para automovilistas y peatones.

De acuerdo con la planeación municipal, estas adecuaciones responden a estudios técnicos de movilidad y forman parte de una estrategia para adaptar la infraestructura vial al crecimiento urbano de la zona.

Además de agilizar el tránsito, el proyecto busca fortalecer la conectividad entre vialidades principales y disminuir los congestionamientos en horas pico.

Las obras continuarán de manera progresiva conforme al calendario establecido, priorizando los puntos de mayor demanda vehicular para maximizar su impacto.