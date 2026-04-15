Monterrey registra un 80% de avance en el Circuito Vial Huajuco, una de las obras más relevantes de infraestructura vial para mejorar la movilidad en la zona sur de la ciudad.

El proyecto contempla una interconexión vial integral que permitirá conectar distintos sectores del Huajuco sin necesidad de utilizar la Carretera Nacional, ofreciendo rutas alternas para residentes y automovilistas.

Circuito Vial Huajuco impulsa conectividad y reduce tráfico en Monterrey

Entre los principales componentes de la obra se encuentran la construcción de un puente vehicular entre La Rioja y Las Estancias, un túnel a la altura de Palmares, la avenida Acueducto, así como nuevas conexiones con el Antiguo Camino a Villa de Santiago.

La inversión destinada asciende a 650 millones de pesos, recursos orientados a modernizar la infraestructura en una de las zonas con mayor crecimiento urbano y flujo vehicular de Monterrey.

De acuerdo con estimaciones, una vez concluido el circuito permitirá una reducción de entre 30 y 35% en los tiempos de traslado, beneficiando tanto a habitantes del sector como a quienes se desplazan hacia la región citrícola.

Además, el proyecto incorpora una visión integral al incluir infraestructura peatonal y ciclista, fortaleciendo la conectividad y accesibilidad urbana.

Circuito Vial Huajuco reducirá hasta 35% traslados en Monterrey. (Cortesía)

La obra mantiene su fecha de entrega para junio, pese a factores como lluvias y retos en el suministro de materiales.

Con este avance, Monterrey continúa impulsando proyectos estratégicos que buscan reducir la congestión vial, mejorar la movilidad y fortalecer la infraestructura urbana en zonas de alta demanda.