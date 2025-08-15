La Nueva División Ambiental en Nuevo León avanza con resultados contundentes en la protección del medio ambiente.
En apenas una semana, las 10 dependencias que la integran recolectaron más de 6 mil kilos de basura, clausuraron una empresa contaminante, aseguraron vehículos, rescataron 25 animales y detectaron cinco tiraderos clandestinos.
Medidas tomadas por la División Ambiental de Nuevo León
La División Ambiental de Nuevo León ha impuesto más de 15 suspensiones, 18 medidas urgentes y seis querellas por delitos ambientales.
Raúl Lozano, Secretario de Medio Ambiente, destacó la coordinación diaria de las dependencias y pidió a la ciudadanía reportar cualquier delito ambiental al 070 o mediante redes sociales.
Asimismo, un operativo en la colonia Valle Soleado, Guadalupe, suspendió una empresa de reciclaje por falta de permisos, manejo inadecuado de residuos y ausencia de registros ambientales.
La compañía deberá regularizarse y garantizar la correcta disposición de sus desechos bajo supervisión de Fuerza Civil y autoridades ambientales.
División Ambiental de Nuevo León: vigilancia y ejemplo nacional
La División Ambiental de Nuevo León, integrada por 10 dependencias, refuerza la vigilancia en parques industriales, ríos, suelos y zonas urbanas, con la meta de reducir la contaminación.
Este modelo busca consolidar al estado como ejemplo nacional en la defensa de recursos naturales y aplica cero tolerancia a infractores.