La Nueva División Ambiental en Nuevo León avanza con resultados contundentes en la protección del medio ambiente.

En apenas una semana, las 10 dependencias que la integran recolectaron más de 6 mil kilos de basura, clausuraron una empresa contaminante, aseguraron vehículos, rescataron 25 animales y detectaron cinco tiraderos clandestinos.

Medidas tomadas por la División Ambiental de Nuevo León

La División Ambiental de Nuevo León ha impuesto más de 15 suspensiones, 18 medidas urgentes y seis querellas por delitos ambientales.

Raúl Lozano, Secretario de Medio Ambiente, destacó la coordinación diaria de las dependencias y pidió a la ciudadanía reportar cualquier delito ambiental al 070 o mediante redes sociales.

Nueva División Ambiental en Nuevo León (Cortesía)

Asimismo, un operativo en la colonia Valle Soleado, Guadalupe, suspendió una empresa de reciclaje por falta de permisos, manejo inadecuado de residuos y ausencia de registros ambientales.

La compañía deberá regularizarse y garantizar la correcta disposición de sus desechos bajo supervisión de Fuerza Civil y autoridades ambientales.

División Ambiental de Nuevo León: vigilancia y ejemplo nacional

La División Ambiental de Nuevo León, integrada por 10 dependencias, refuerza la vigilancia en parques industriales, ríos, suelos y zonas urbanas, con la meta de reducir la contaminación.

Este modelo busca consolidar al estado como ejemplo nacional en la defensa de recursos naturales y aplica cero tolerancia a infractores.