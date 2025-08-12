Nuevo León disminuyó en 73 por ciento el promedio diario de homicidios, comparando julio de 2025 con septiembre de 2024.

El logro fue reconocido por el titular de la SSPC, Omar García Harfuch.

Resultados nacionales en homicidios

En julio de 2025, Nuevo León ocupó el lugar 18 a nivel nacional, con sólo el 2.1 por ciento de los homicidios registrados en el país.

Con ello se consolidó como ejemplo en la reducción de violencia.

Nuevo León fortalece la seguridad con operativos y Fuerza Civil

Operativos del Centro Nacional de Inteligencia y detenciones relevantes fortalecieron la seguridad en Nuevo León.