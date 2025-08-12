Owen y Ana, dos adolescentes de 16 y 17 años de edad, respectivamente, sacrificaron a un perro en el estado de Nuevo León como parte de un miserable ritual.

Dicha situación se dio a conocer luego de que Owen “N” publicara el grotesco video mediante su cuenta de Instagram, por lo que ciudadanos llamaron a las autoridades a que investigaran este caso.

Al respecto, la Fiscalía General de Nuevo León informó que ya logró la detención de Owen y Ana, quienes ahora serán acusados por el delito de crueldad animal, así como por la posible sustracción ilegal del perrito.

Owen y Ana; adolescentes sacrificaron a un perro en Nuevo León como parte de un miserable ritual

A través de redes sociales se dio a conocer el caso de Owen y Ana, dos adolescentes originarios del municipio de García, en Nuevo León, que sacrificaron a un perro como parte de un miserable ritual, cometido en la calle Hacienda Del Moral, colonia Hacienda del Sol.

Fue el propio joven, identificado como Owen “N”, quien publicó el atroz acto mediante un video en su cuenta de Instagram.

En este se observa a Owen, vestido con una chamarra de cuero en color negro, sacar de una mochila a un cachorro blanco, así como lo que parece ser una navaja.

Acto seguido el adolescente inserta en el lomo del perro este objeto punzocortante, y posteriormente le corta el cuello para así matarlo como parte de su ritual del que no se dio más detalles.

La grabación muestra que Owen se encontraba en compañía de Ana, quien lo habría ayudado a realizar el crimen en contra del animal doméstico.

Los usuarios, quienes atestiguaron el acto cometido por los adolescentes, denunciaron ante las autoridades esta situación.

Para ello solicitaron la intervención del gobernador de Nuevo León, Samuel García, así como de su esposa, Mariana Rodríguez y de la Secretaría de Medio Ambiente.

Al respecto, el titular de esta última, Raúl Lozano, precisó que tras tener conocimiento del caso se comenzaron las investigaciones a través de la División Ambiental, en conjunto con otras instituciones.

Derivado de esto se logró conocer la información de los dos jóvenes involucrados, toda vez que personas que los identificaron facilitaron datos a las autoridades.

Owen y Ana sacrificaron a un perro en Nuevo León como parte de un miserable ritual (Especial)

Owen y Ana fueron detenidos tras sacrificar a un perro en Nuevo León; pretendían huir a CDMX

La Fiscalía de Nuevo León dio a conocer que Owen y Ana, jóvenes que sacrificaron un perro como parte de un ritual, ya fueron detenidos.

De acuerdo con las autoridades, Owen y Ana fueron detenidos tras ser ubicados en la Central de Autobuses del municipio Montemorelos.

Se precisó que al momento de ser abordados por policías ambos jóvenes pretendían huir a la Ciudad de México (CDMX), con el objetivo de evitar a la justicia.

Posterior a su detención, Owen y Ana fueron trasladados ante el Ministerio Público, donde seguirán las investigaciones en su contra.

La Procuraduría de Medio Ambiente de Nuevo León señaló que el video servirá de prueba contra los jóvenes, quienes enfrentarán la denuncia por maltrato y crueldad animal, además de que se indagará de dónde sacaron al cachorro para su reprobable acto.