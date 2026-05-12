De acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social, Nuevo León registró 21 mil 136 nuevos empleos manufactureros durante el periodo de enero a abril de 2026, consolidándose como el primer lugar nacional en generación de empleo dentro de este sector.

Este resultado significa que uno de cada cuatro empleos manufactureros creados en México se generan en la entidad, superando incluso a estados como Jalisco, Guanajuato y Michoacán en conjunto.

Nuevo León consolida liderazgo nacional en empleo manufacturero

El sector manufacturero fue el más dinámico en la generación de empleo durante el acumulado a abril de 2026, al duplicar ampliamente el desempeño registrado en el mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 10 mil 802 nuevos puestos laborales.

Actualmente, Nuevo León concentra 676 mil 551 trabajadores formales registrados en manufactura, la cifra más alta del país, lo que reafirma a la entidad como el principal polo manufacturero de México.

El crecimiento del empleo ha sido impulsado por la llegada de nuevas inversiones, la expansión de empresas internacionales y el fortalecimiento de sectores estratégicos como el automotriz, electrodomésticos, logística, acero, tecnología y manufactura avanzada.

Nuevo León lidera empleo manufacturero con más de 21 mil plazas en 2026. (cortesía)

Construcción y servicios impulsan el crecimiento laboral en Nuevo León

Además del liderazgo manufacturero, Nuevo León se posicionó como el principal generador de empleo en el sector de la construcción, al crear 9 mil 390 nuevas plazas laborales entre enero y abril de 2026.

La entidad superó en este rubro a la Ciudad de México, el Estado de México y Quintana Roo.

A nivel nacional, el sector construcción generó 88 mil 316 nuevos empleos durante el mismo periodo, de los cuales más del 10 por ciento se concentraron en Nuevo León.

Otro de los sectores con mayor crecimiento fue el de servicios, con 11 mil 68 nuevos puestos de trabajo, reflejando el fortalecimiento económico e industrial de la entidad.