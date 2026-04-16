El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, en compañía de la titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú, realizó la entrega de 62 unidades de camiones para las rutas de transporte público 218, 219 y 240 en el municipio de Guadalupe.

Al evento asistieron el secretario de Movilidad y Accesibilidad, Hernán Villarreal, y el Director General de Metrorrey e IMA, Abraham Vargas, donde ambos funcionarios destacaron que estas unidades mejorarán el sistema de transporte público en el estado rumbo al Mundial 2026.

Nuevo León fortalece el transporte público con nuevas unidades (Cinthya Gonzalez)

Samuel García impulsa movilidad en Monterrey

Durante su mensaje, el gobernador mencionó que estos camiones se suman a obras como las Líneas 4 y 6 del Metro, el Parque del Agua, los Corredores Verdes, la Arborización, proyectos que tienen como objetivo colocar a Nuevo León como la mejor sede en la FIFA 2026.

“El 29 de junio se acaba en México el Mundial y el 19 de julio se acaba en Estados Unidos y lo que va a quedar va a ser el gran legado de Nuevo León. La línea más larga del continente, el edificio más grande del continente con su mirador, la flota de autobuses nueve más grande del continente” Samuel García, gobernador de Nuevo León

Por su parte, Mariana Rodríguez aseguró que el gobierno estatal se ha centrado en garantizar acciones tangibles que respondan a las demandas de la ciudadanía.

Nuevo León fortalece el transporte público con nuevas unidades (Cinthya Gonzalez)

El director de Metrorrey, Abraham Vargas, explicó que las unidades permitirán optimizar rutas con trayectos más complejos, además de ampliar la capacidad del servicio mediante autobuses de mayor tamaño.

Autoridades señalaron que la modernización de la movilidad no solo atenderá la demanda durante el evento internacional, sino que dejará infraestructura y servicios permanentes para la población.

Nuevo León fortalece el transporte público con nuevas unidades (Cinthya Gonzalez)

Con estas acciones, el gobierno de Nuevo León reafirma su compromiso de impulsar acciones que impacten directamente en la calidad de vida de las y los ciudadanos, especialmente en temas de movilidad.