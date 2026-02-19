El senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, arremetió contra el actual alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, al señalar que el contrato con Next Energy, firmado en la gestión anterior del priista, comprometió severamente la estabilidad financiera de la capital regia.

Colosio Riojas aseguró que su administración recibió un contrato inviable que debió ser corregido para evitar un colapso en las arcas municipales.

Luis Donaldo Colosio acepta encuentro pero exige debate público con datos

Tras la propuesta de Adrián de la Garza de sostener una reunión privada este viernes 20 de febrero de 2026 en el Palacio Municipal, el senador emecista rechazó un encuentro a puerta cerrada.

Luis Donaldo Colosio Riojas recordó que él fue quien “heredó todo ese lío” al recibir la alcaldía tras la pasada administración de Adrián de la Garza, por lo que afirmó conocer el tema a fondo.

El senador enfatizó que, ante la magnitud del presunto daño financiero derivado del caso Next Energy, la discusión no puede limitarse a una reunión privada, sino que debe realizarse de cara a la ciudadanía.

En ese sentido, subrayó que el encuentro debe llevarse a cabo en un debate público, sustentado en datos duros y total transparencia, y cuyo único propósito sea informar con la verdad a los habitantes de Monterrey.