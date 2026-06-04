Morena Nuevo León presentó una solicitud formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que se investigue a Adrián de la Garza por posibles irregularidades en el contrato con Next Energy.

Anabel Alcocer, dirigente de Morena Nuevo León, mencionó que hay elementos que podrían señalar que hubo irregularidades en la aprobación, ejecución y supervisión del proyecto de Next Energy en Monterrey.

Morena pide a FGR investigar a Adrián de la Garza, alcalde de Monterrey, por Next Energy

Este miércoles 3 de mayo, Morena en Nuevo León pidió a la FGR que se investigue a Adrián de la Garza, alcalde de Monterrey, por un contrato con Next Energy por cerca de 7 mil 370 millones de pesos.

Adrián de la Garza y caso Next Energy en Monterrey (Michelle Rojas/SDPnoticias)

Los miembros de Morena exigieron una “amplia, objetiva y exhaustiva” investigación sobre quienes participaron en el proyecto energético, desde la aprobación hasta la supervisión, pues habría indicios de irregularidades.

La solicitud de investigación contra Adrián de la Garza fue respaldada por diversos liderazgos de Morena, entre ellos:

Morena busca que la FGR investigue a Adrián de la Garza por Next Energy (Morena NL)

Anabel Alcocer aseguró que el objetivo de la solicitud no es emitir juicios anticipados ni sustituir el trabajo de las autoridades, sino garantizar que se esclarezcan los hechos relacionados con el uso de recursos públicos.

“Lo que buscamos es que las autoridades investiguen de manera objetiva y transparente, agotando todas las líneas de investigación necesarias para determinar si existieron responsabilidades y garantizar que cualquier afectación al patrimonio público no quede impune”. Anabel Alcocer

Morena Nuevo León afirmó que continuará impulsando acciones para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, al considerar que la ciudadanía tiene derecho a conocer el destino del erario.

Morena busca que la FGR investigue a Adrián de la Garza por Next Energy (Morena)