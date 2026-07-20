En Escobedo, Nuevo León, otro cuerpo fue encontrado la madrugada del 20 de julio en el "Nueva Castilla“, el mismo motel fue encontrada sin vida Debanhi Escobar en abril de 2022.

El hallazgo se dio cuando un creador de contenido grababa dentro del motel y observó unas huellas de arrastre que lo llevaron hasta una habitación donde encontró el cuerpo de un hombre.

Las diligencias apuntan a que el cuerpo fue ingresado de manera ilegal, pues el motel permanece cerrado desde los hechos relacionados con el caso Debanhi Escobar.

Autoridades esperan orden de cateo para ingresar al motel donde apareció Debanhi Escobar

Tras el hallazgo, el creador de contenido alertó a las autoridades, lo que provocó un amplio operativo de seguridad en el mismo motel donde fue encontrada Debanhi Escobar.

Se dio a conocer que el tiktoker, junto a un grupo de jóvenes creadores de contenido, ingresó al lugar con la intención de captar alguna clase de actividad paranormal en el sitio.

Durante el recorrido, el grupo ingresó a la habitación marcada con el número 156, donde fue encontrado el cuerpo de un hombre que ya presentaba un avanzado estado de descomposición.

La identidad del hombre sigue siendo un misterio, mientras agentes de investigación, peritos y personal forense esperan la orden de cateo para entrar oficialmente al inmueble.

Debanhi Escobar (Gabriela Pérez Montiel)

Creadores de contenido quedaron a disposición de autoridades tras ingresar a motel Nueva Castilla

Los creadores de contenido que entraron al motel quedaron a disposición de las autoridades, esperando que se les informe la sanción correspondiente por haber ingresado ilegalmente al lugar.

Según los reportes, no es la primera vez que personas ingresan al inmueble para generar contenido relacionado al feminicidio ocurrido hace cuatro años y compartirlo en sus redes sociales.