El estreno del documental “Debanhi: ¿Quién mató a nuestra hija?” removió fibras en la familia de Debanhi Escobar, pues su papá afirma saber la identidad del asesino.

Mario Escobar, el papá de Debanhi Escobar de 18 años de edad, alzó la voz porque el documental hecho por HBO Max le dejó amenazas para callarse la verdad sobre la muerte de su hija.

Padre de Debanhi Escobar asegura saber quién la asesinó tras lanzamiento del documental “¿Quién Mató a Nuestra Hija?”

Apenas se estrenó en HBO Max la primera parte del documental “Debanhi: ¿Quién mató a nuestra hija?” y papás como los participantes en el proyecto han recibido amenazas ¿por el asesino?

Mario Escobar, el papá de Debanhi Escobar, compartió con TVNotas que el hacer “Debanhi: ¿Quién mató a nuestra hija?” le trajo consecuencias aunque no tiene ningún interés en callarse porque no tiene miedo.

El papá de la joven asesinada en Nuevo León en el año 2022, alzó la voz porque cree que si no hay justicia a la muerte de su hija se debe al responsable del asesinato.

Altar a Debanhi Escobar en la casa de sus papás. (Facebook/Mario Escobar Salazar )

Aunque el papá de Debanhi Escobar no dio el nombre, dijo sí creer quién es el asesino de su hija asegurando que es gente “muy poderosa” y por eso autoridades no quieren ni tipificar su muerte como feminicidio.

Asimismo, explicó que él, la mamá de Debanhi Escobar, y las personas que participaron en “Debanhi: ¿Quién mató a nuestra hija?” han sido amenazadas para callarse y dejar de buscar al asesino.

Por otra parte, explicó que la producción del documental “Debanhi: ¿Quién mató a nuestra hija?” en HBO Max no fue por fines económicos, sino porque respetaron no victimizarla y perseguir un único objetivo; “esclarecer quiénes mataron a nuestra hija”.

Como adelanto a “Debanhi: ¿Quién mató a nuestra hija?”, el papá de la joven explicó que a lo largo del documental se verá la participación de un perito forense, reporteros y gente importante que “no está de acuerdo” en que su muerte no se vea como feminicidio.