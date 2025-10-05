Un nuevo episodio en Debanhi Escobar: Serie ‘¿Quién mató a nuestra hija?’ por HBO Max reveló un audio nunca antes escuchado de la joven que desapareció en abril de 2022.

El tercer episodio estrenado de Debanhi Escobar: Serie ‘¿Quién mató a nuestra hija?’ destapó un preocupante audio que la joven de Monterrey, Nuevo León, mandó a un amigo antes de ser asesinada.

Audio de Debanhi Escobar: Serie ‘¿Quién mató a nuestra hija?’ revive la intriga de su asesinato

Debanhi Escobar: Serie ‘¿Quién mató a nuestra hija?’ hecha por los padres de la joven que desapareció en Monterrey, Nuevo León y que días después su cuerpo fue encontrado en una sisterna ha vuelto a encender la incertidumbre sobre su asesinato.

Esto debido al estreno del tercer episodio que deja un audio preocupante de Debanhi Escobar horas antes de desaparecer tras una fiesta en las quintas de Escobedo en Nuevo León.

Debanhi Escobar, joven asesinada en abril de 2022. (Facebook/Mario Escobar Salazar )

En el audio inédito se escucha a la joven decirle a un amigo que tenía escasos meses de conocer y con quien hablaba por las noches, una perspectiva que ella vivía tras la fiesta a donde fue.

En este audio Debanhi Escobar cuenta a su amigo lo que ella cree que los hombres piensan de las mujeres:

“No te quiero meter miedo ni nada, pero estoy diciendo las cosas como están pasando ¿sabes? o sea ya se está volviendo esto un pedote de batos enfermos que se quieren desquitar con las mujeres”. Audio de Debanhi Escobar.

Sin brindar un contexto en sí, la voz de la joven enviada por WhatsApp fue la última prueba que demostraría lo que pasaba Debanhi Escobar en la fiesta, pues fue en ese momento donde lo envió.

Recordemos que uno de los videos más virales en el caso de su desaparición y que se muestra en Debanhi Escobar: Serie ‘¿Quién mató a nuestra hija?’, es aquel donde se le ve huyendo y defendiéndose a las afueras de la quinta en Escobedo, uno de los últimos sitios donde fue vista por última vez.