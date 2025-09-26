Debanhi Escobar es la protagonista del documental “Debanhi: ¿Quién mató a nuestra hija?” producido por HBO Max que nuevamente revive su dolorosa historia de muerte que muestran la falta de justicia, revictimización y la violencia en México.

Con dos episodios estrenados de “Debanhi: ¿Quién mató a nuestra hija?” ha surgido la pregunta sobre ¿quién fue Debanhi Escobar?

¿Quién fue Debanhi Escobar?

Debanhi Susana Escobar Balzaldua era una joven de Monterrey, Nuevo León, cuyo asesinato ha sido de los más conocidos en México y a nivel internacional por lo complejo del caso que se cree fue feminicidio.

Debanhi Escobar era la hija adoptiva de Mario Escobar Salazar y Dolores Bazaldua, siendo ambos de Monterrey, Nuevo León.

Debanhi Escobar con sus padres Mario Escobar y Dolores Bazaldúa. (Facebook/dolores.bazaldua)

Según lo contado por los padres de la joven, Debanhi Escobar llegó a su vida con un año y 8 meses, después de que una persona allegada a Mario Escobar Salazar se las dio en adopción.

Mario Escobar Salazar y Dolores Bazaldua habían intentado por un tiempo convertirse en padres, pero no lo habían conseguido hasta que llegó Debanhi Escobar.

El caso de la muerte de Debanhi Escobar conmocionó por la forma en que se dieron las investigaciones en Monterrey, Nuevo León, la filtración de imágenes y la opinión pública negada a creer que murió por asfixia al caer en la sistema de un motel tras una noche de fiesta con sus amigas.

Los padres de Debanhi Escobar describen a su hija como una joven dulce que aspiraba ser modelo, pero también abogada porque “no le gustaban las injusticias”.

Debanhi Escobar, joven asesinada en abril de 2022. (Facebook/Mario Escobar Salazar )

¿Qué edad tenía Debanhi Escobar?

Debanhi Escobar tenía 18 años de edad, siendo el 6 de septiembre de 2003 su fecha de nacimiento.

Debanhi Escobar en su último festejo de cumpleaños. (Facebook/Mario Escobar Salazar )

Se sabe que Debanhi Escobar fue asesinada en abril de 2022, sin saber el día exacto de su muerte.

¿Quién fue el esposo de Debanhi Escobar?

Debanhi Escobar no tenía esposo.

¿Qué signo zodiacal era Debanhi Escobar?

Debanhi Escobar era del signo zodiacal de Virgo, pues nació 6 de septiembre.

¿Cuántos hijos tuvo Debanhi Escobar?

Debanhi Escobar no tuvo hijos.

¿Qué estudió Debanhi Escobar?

Debanhi Escobar estudió en la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

¿En qué trabajó Debanhi Escobar?

Se desconoce si Debanhi Escobar tuvo algún trabajo.

Debanhi Escobar es la protagonista de “¿Quién Mató a Nuestra Hija?” en HBO Max

La muerte de Debanhi Escobar conmocionó a México y a nivel internacional, por la forma en que fue investigada por autoridades de Monterrey, Nuevo León.

Ahora, Debanhi Escobar tiene un documental producción de HBO Max que se estrenó el 18 de septiembre, con el objetivo de demostrar quién mató a la joven de 18 años de edad, explicó su padre.

“Debanhi: ¿Quién mató a nuestra hija?” no solo ha revivido el interés de la población mexicana por el asesinato de Debanhi Escobar, sino que también ha despertado fibras delicadas.

Tumba de Debanhi Escobar. (Facebook/Mario Escobar Salazar )

Según Mario Escobar, el padre de Debanhi Escobar, desde el estreno del documental de HBO Max, tanto él como su esposa y los que participaron en la producción tanto testimonio han sido amenazados.

El padre de Debanhi Escobar ha dejado claro que no se callará hasta encontrar al responsable del asesinato de su hija, asegurando “ya no tengo miedo” señalando que su temor se quebró cuando el 21 de abril de 2022 encontraron el cuerpo de su hija.

Por otra parte, Mario Escobar ha explicado que cree quién fue el que asesinó a Debanhi Escobar, apuntando “es gente muy poderosa”.

“Debanhi: ¿Quién mató a nuestra hija?”, el documental de HBO Max, mostrará peritos, reporteros y testigos que argumentarán en contra de que la muerte de Debanhi Escobar sea visto como algo accidental, pues creen que es un claro feminicidio.